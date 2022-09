Landratsamt Augsburg begrüßt neue Nachwuchskräfte

Fachkräfte

Vordere Reihe von links: Evelyn Eirich, Lisa Boneberger, Lea Landes, Melissa Frank, Annabel Pögl, LauraSchapfl. Hintere Reihe von links: Melanie Fichtl, Angela Dipré, Thomas Ihl, Mona Langenmayr, Laura Enderle und Landrat Martin Sailer. Foto: Julia Pietsch

Doppelter Grund zur Freude im Landratsamt Augsburg. Landrat Martin Sailer hat den neuen Verwaltungsfachangestellten nicht nur ihre Abschlusszeugnisse überreicht, sondern noch eine weitere gute Nachricht zu verkünden.

Vor drei Jahren haben die Nachwuchskräfte ihre Ausbildung im Landratsamt Augsburg zu Verwaltungsfachangestellten begonnen. Nun ist es geschafft und neben der bestandenen Abschlussprüfung gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude: Alle Azubis werden übernommen und durften bei der kleinen Feierstunde direkt ihre Arbeitsverträge unterschreiben.

So gratulierte Landrat Martin Sailer den neuen Fachkräften

„Wir sind stolz auf die Leistungen des diesjährigen Abschlussjahrgangs und freuen uns, dass Sie sich alle für eine weitere berufliche Karriere im Landratsamt Augsburg entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung“, gratulierte Landrat Martin Sailer gemeinsam mit der Geschäftsbereichsleiterin Personal, Klimaschutz und Mobilität Melanie Fichtl, dem stellvertretendem Personalleiter Thomas Ihl sowie der stellvertretenden Personalratsvorsitzenden Angela Dipré.

Hier werden die neuen Nachwuchskräfte des LRA eingesetzt

Die frisch ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten unterstützen nun verschiedene Fachbereiche des Landratsamtes: Lisa Boneberger und Elefteria Mavrou sind ab sofort dem Amt für Ausländerwesen und Integration zugeordnet, Evelyn Eirich arbeitet in der Bauleitplanung, Bauordnung (rechtlich) mit und Laura Enderle ist im Bereich Vormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss tätig. Die Außenstelle in Gersthofen wird zukünftig von Melissa Frank (Verkehrswesen und Fahrerlaubnisbehörde) und Lea Landes (Zulassungsbehörde) verstärkt. Des Weiteren wird Mona Langenmayr im Abfallwirtschaftsbetrieb in Schwabmünchen eingesetzt, Annabel Pögl unterstützt den Fachbereich Naturschutz, Jagd und Fischerei und Laura Schapfl ist dem Staatlichen Gesundheitsamt zugeteilt.