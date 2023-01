Wie der Landkreis Augsburg in der Energiekrise helfen möchte

Unterstützungsmaßnahmen

Landrat Martin Sailer und der Landkreis Augsburg haben sich überlegt, wie sie Menschen, die durch die Energiekrise in eine finanziell herausfordernde Situation gekommen sind, unterstützen können. Foto: Julia Pietsch

Steigende Preise für Strom und Gas stellen aktuell viele Menschen vor Herausforderungen. Vor allem einkommensschwache Haushalte haben mit den hohen Energiekosten zu kämpfen. Um diesen Menschen zu helfen hat der Landkreis Augsburg auf seiner Internetseite verschiedene Angebote zusammengestellt, die den Bürgern in belastenden und finanziell herausfordernden Situationen helfen können.

„Neben Hilfsangeboten wie dem Caritasverband oder der Kartei der Not, gibt es natürlich auch im Landratsamt direkt eine Reihe von Anlaufstellen, die Menschen unterstützen, die durch die Energiekrise in Not geraten sind“, erläutert Landrat Martin Sailer. „Im Landkreis Augsburg wird niemand allein gelassen und wer Hilfe benötigt, kann sich an die Mitarbeitenden in den entsprechenden Fachstellen wenden.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Besonderer Soziale Dienst

Der Besondere Soziale Dienst (BSD) ist eine Anlaufstelle für Erwachsene bis 60 Jahre und ihre Angehörige in schwierigen Lebenslagen. Dabei ist es unwichtig, ob die Unterstützungssuchenden in eine finanzielle Notlage geraten sind oder vor einer emotionalen Herausforderung durch die Energiekrise stehen. Der BSD hilft Betroffenen, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen sollen, wenn sie Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu begleichen, wenn sie mit den gestiegenen Kosten überfordert sind oder sie sich anderweitig in einer finanziellen oder wirtschaftlichen Notlage befinden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seniorenberatung - Fachstelle für pflegende Angehörige

Wer sich in einer finanziellen oder emotionalen Notlage befindet, aber bereits über 60 Jahre alt ist, kann sich an die Seniorenberatung des Landkreises Augsburg wenden. Dort bietet die Beratung Informationsangebote bei Zahlungsschwierigkeiten jeglicher Art. Auch vermitteln sie diverse Hilfsangebote und unterstützen bei Antragsstellungen und im Umgang mit Behörden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Stromspar-Check

Empfangen die Betroffenen ARLG II (Hartz IV), Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld, Kinderzuschlag bzw. geringer Rente, Einkommen unter Pfändungsfreibetrag, dann ist der sogenannte Stromspar-Check eine zusätzliche Sozialleistung. Das Bundesumweltministerium finanziert diesen Dienst und der Deutsche Caritasverband e.V., der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschland e.V. und öffentliche Zuwendungen führt dieses durch. Ehrenamtliche Stromsparhelferinnen und -helfer führen dabei kostenfrei verschiedene Beratungen durch, wo sie praktische Energiespartipps geben, die sofort helfen die Stromkosten zu senken und bei Bedarf abschaltbare Steckerleisten, LED-Lampen und Dichtungsmaterial kostenlos ausgeben. Zudem können sie die Kühl- und Gefriergeräte im Haushalt auf ihre Effizienz überprüft und die Neuanschaffung von Geräten finanziell unterstützt.