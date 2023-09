Landratsamt Augsburg wird für Mitarbeiterkinder zur Spielstätte

Ferienbetreuung

Landrat Martin Sailer besucht Mitarbeiterkinder bei Ferienbetreuung. Foto: Landratsamt Augsburg

Die Türen des Landratsamts Augsburg waren während der Sommerferien wieder für Mitarbeiterkinder im Rahmen von Betreuungsangeboten geöffnet. Das Landratsamt möchte so die Vereinbarkeit von Job und Familie unterstützen – und stärkt gleichzeitig seinen Ruf als familienfreundlicher Arbeitgeber.

Kinder von Mitarbeitern des Landratsamts Augsburg durften erneut während der Sommerferien in den Räumlichkeiten des Amts unter Aufsicht spielen. Die Kinderbetreuung während der großen Ferien hat im Landratsamt eine lange Tradition und liegt Landrat Martin Sailer am Herzen: „Uns ist es wichtig, unsere Mitarbeitenden bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Die Ferienbetreuung ist eine schöne Möglichkeit dafür: Die Eltern wissen ihre Kinder während der Arbeitszeit gut aufgehoben.“

Landrat Sailer besucht Mitarbeiterkinder beim Pizzaessen

Den insgesamt 19 Kindern wurde auch in diesem Jahr ein buntes Programm geboten: Vom gemeinsamen Basteln über Spielplatzbesuche bis hin zu einem professionellen Fotoworkshop – an Unterhaltung mangelte es nicht. Somit wurde das Landratsamt für die Mitarbeiterkinder in den Sommerferien wieder zur Spielstätte. Zum Ferienauftakt besuchte Landrat Sailer gemeinsam mit Landkreis-Maskottchen Zorro die Kinder beim gemeinsamen Pizzaessen.

Landratsamt Augsburg als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert

Erst kürzlich im Juni 2023 wurde das Landratsamt Augsburg nach einem mehrjährigen Zertifizierungsprozess als familienfreundlicher Arbeitgeber der berufundfamilie Service GmbH rezertifiziert. Mit der Zertifizierung wird das Landratsamt von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung bei der kontinuierlichen Verbesserung der Angebote für Beschäftigte mit Familie unterstützt. Das sogenannte „Zertifikat mit Prädikat“ des Landratsamts steht für eine langjährige, nachhaltige familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik.