Unternehmensnachfolge: Auch in der Region ein drängendes Problem

Unternehmensübergabe

Das Alter der Geschäftsführer in der Region steigt immer weiter an und die Nachfolge von Führungspositionen wird zunehmen zum Problem. Wie die IHK diese Herausforderung lösen möchte.

In Bayerisch-Schwaben sind 25 Prozent der Unternehmer 60 Jahre oder älter. Jede siebte Führungsposition wird von Leuten über 65 Jahren besetzt. In totalen Zahlen betrifft dieses Problem circa 20.000 Unternehmen. „Die Unternehmensnachfolge wird damit zum drängenden Problem quer durch alle Branchen“, erklärt Heide Becker, Leiterin des Beratungszentrums Recht und Betriebswirtschaft bei der IHK Schwaben. Die Zeit aktiv zu werden wäre genau jetzt. „Sonst droht uns langfristig die Aufgabe Hunderter Unternehmen und damit der Verlust Tausender Arbeitsplätze.“

Lösungsstrategie der IHK

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, ruft die IHK Deutschlandweit die bundesweite Aktionswoche „Fortsetzung folgt“! ins Leben. Die Aktion läuft vom 19. bis 27. Juni. Die IHK Schwaben beteiligt sich ebenfalls an der Aktion, denn auch hier in der Region ist dieses Problem spürbar. Bei der Nachfolgeberatung melden sich „fast dreimal so viele Unternehmen, die eine Nachfolgelösung suchen, wie Übernahmewillige“, erklärt Heide Becker. In vielen Fällen wird das zu einer Aufgabe des Unternehmens führen.

Deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land und je nach Branche

In bayerisch-schwäbischen Unternehmen stehen vor allem Personen im Alter zwischen 51 und 60 Jahren an der Spitze. Das sind fünfmal so viele wie in der Altersgruppe der unter 30-jährigen. Wie eine Studie der IHK aus 2020 zeigt, sind Unternehmer in Bayerisch-Schwaben durchschnittlich 50,8 Jahre alt. In der letzten Studie aus dem Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 47,3 Jahren. Allerdings gibt es regionale und branchenspezifische Unterschiede: Die jüngsten Selbstständigen sind unter 40 Jahre alt und befinden sich in der Kreativwirtschaft. Führungspersonen in der Industrie sind hingegen bereits vier Jahre älter als der Durchschnitt. Das höchste Alter haben mit 57,4 Jahren Hotel- und Pensionsbetreiber. Ebenso besteht ein Unterschied zwischen Stadt und Land. In urbanen Räumen sind Unternehmer generell jünger als im gesamtschwäbischen Durchschnitt. Das liegt an den unterschiedlichen Branchenschwerpunkten der Teilregionen. „Vor allem im südlichen Allgäu stellte der demographische Wandel für den Tourismus eine große Herausforderung dar. Hier ist die Nachfolgeproblematik besonders akut“, sagt Becker.

Das gibt es bei der Unternehmensübergabe zu beachten

Laut einer Untersuchung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) scheiden Unternehmer üblicherweise mit 68 Jahren aus dem Berufsleben aus. Der Nachfolgeprozess sollte immer frühzeitig eingeleitet werden. So können altersbedingte Betriebsaufgaben und Arbeitsplatzverlust verhindert werden. Becker empfiehlt Unternehmern sich über diesen Prozess bereits ab dem 50. Lebensjahr zu informieren. Eine Unternehmensübergabe ist ein komplexer Prozess und es gibt viele Faktoren, die beachtet werden müssen. Daher sollte eine Übergabe immer sorgfältig vorbereitet werden. Ein DIHK-Report aus dem Jahr 2022 zeigt aber: Die Deutschen Unternehmen waren in den letzten Jahren mit so vielem Krisen konfrontiert, dass sie die Wichtigkeit der Führungsübergabe aus dem Blick verloren haben. Zugleich hat das Interesse etablierte Unternehmen zu übernehmen nachgelassen, was die Nachfolge zunehmend erschwert.

Beratung und Informationen für Unternehmen

Die IHK Schwaben bietet für den Fall einer plötzlichen Übernahme daher zahlreiche Informationen und Unterstützungsangebote an. Unternehmen sollen damit auch bei einem unvorbereiteten Ausfall der Unternehmensspitze vorbereitet sein und müssen diesen Prozess nicht allein bewältigen. Bei den IHK-Nachfolgesprechtagen können Selbständige eine kostenlose Erstberatung durch regionale Experten in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen zum Themenkomplex Unternehmensnachfolge. Im Mittelpunkt stehen Familienunternehmen, für die eine Nachfolge durch die nächste Generation möglich ist. Deutschlandweite Übernahmeangebote und -gesuche gibt es zudem in der Unternehmensnachfolgebörse „nexxt-change“, bei der die IHK Schwaben Partner ist.