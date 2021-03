Trotz Corona: Findet die Augsburger Frühjahrsdult statt?

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bereits Mitte Februar hat die Stadt Augsburg verkündet, dass der Osterplärrer für dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden Einschränkungen abgesagt wurde. Eine Großveranstaltung mit bis zu 500.000 Besuchern sei aufgrund der Infektionslage und der eher geringen Impfquote nicht zu verantworten. Aber zählt dies auch für die Osterdult?

Frühjahrsdult abgesagt, Ersatzdult soll stattfinden



Die Augsburger Frühjahrsdult, die vom 3. bis 18. April 2021 hätte stattfinden sollen, müsse nun laut Aussage der Stadt Augsburg ebenso aufgrund des bestehenden Veranstaltungsverbotes nach der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung abgesagt werden. Stattdessen möchte die Stadt Augsburg den Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller – Bezirk Schwaben – unterstützen – und zwar voraussichtlich mit einer Ersatz-Dult am angestammten Platz zwischen Jakober- und Vogel-Tor. Geplant sei ein Zeitpunkt ab Anfang Mai.

Veranstaltung in den Sommermonaten



Das Konzept für eine Ersatz-Dult ist Bestandteil des Maßnahmenpaketes zum „Augsburger Stadtsommer 2021“, das der Stadtrat in seiner März-Sitzung verabschiedet hat. Für Ersatz für Frühjahrsplärrer, der vom 4. bis 18. April geplant war, und Dult soll ebenfalls eine Veranstaltung in den Sommermonaten sorgen. Im Rahmen des Augsburger Stadtsommers 2021 ist unter der Regie der Schwäbischen Schaustellerverbandes wieder, wie bereits im vergangenen Jahr 2020, ein kleiner Freizeitpark mit Fahrgeschäften und Ständen auf dem Plärrergelände, wie auch in der Innenstadt, geplant.

Seit über einem Jahr kämpft die Stadt Augsburg inzwischen mit der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden Folgen für die Bevölkerung. Ende Februar haben sich verschiedene Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Handel zusammengetan und über mögliche Perspektiven gesprochen. Hierbei wurde auch näher thematisiert, wie der Sommer in der Stadt ablaufen soll. Das ist beim Augsburger Stadtsommer konkret geplant. Weitere konkrete Pläne hat Augsburg Marketing außerdem am 22. März verraten.