Nach „Höhle der Löwen”: Illertisser Startup erweitert Produktpalette

Nur wenige Monate nach Ausstrahlung der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen” hat das Startup Qinao verkündet, seine Produktpalette um ein Nahrungsergänzungsmittel zu ergänzen. Das weibliche Team rund um die Apothekerin Annette Steiner-Kienzler hat das Investment der Show genutzt und bringt Qinao Passion auf den Markt, heißt es in einer Pressemeldung Mitte August.

Teilnahme an „Die Höhle der Löwen”

Für ihre Wachmacher-Tabletten „Qinao Power“ versuchten die Apothekerin Annette Steiner-Kienzler, Nadja Fischer und Maximiliane Staiger aus Illertissen in der Staffel der TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ einen Deal zu bekommen. Von vier Löwen hatte Qinao Angebote vorliegen. Für Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer hat sich das Team dann letztendlich entschieden. „Mit Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer haben wir zwei Experten an Bord, die uns sowohl im Marketing aber vor allem auch im Vertrieb sehr gut unterstützen werden. Zusammen mit den Löwen heben wir das Produkt auf ein neues Level“, sagt Steiner- Kienzler im August.

„Qinao Power“ am Set von „Die Höhle der Löwen“. Foto: TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Das sagen die Löwen zum Startup

Bereits kurz darauf verkündeten die Löwen: „Wow, was für beeindruckende Gründerinnen! Ich habe vor Begeisterung Löwensprünge gemacht, als sie sich für Carsten Maschmeyer und mich entschieden haben und freue mich darauf, Qinao mit den Gründerinnen nach vorn zu bringen,“ so Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte. „Die Gründerinnen haben uns sofort vom Stuhl gehauen – da mussten wir einfach zubeißen! Ich freue mich, wenn wir Qinao im Handel sehen,“ sagt Carsten Maschmeyer, Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer-Group.

Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer nach dem Deal. Foto: TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Grundstein für mehr Wachstum

Nun legt Qinao einen weiteren wichtigen Grundstein für das Wachstum und die Etablierung der Marke auf dem internationalen Nahrungsergänzungsmarkt: Qinao Passion. „Qinao Passion ist kein Potenzmittel, denn in den wenigsten Fällen handelt es sich bei sexueller Unlust um physische Probleme. Sexdrive und Lust entstehen im Kopf. Fühlen wir uns hier nicht frei, leidet die Libido. Luststeigerung – insbesondere die weibliche – ist Kopfsache. Und genau hier unterstützen unsere Dragees”, so Annette Steiner-Kienzler, die Qinao Passion in Deutschland entwickelt hat. Mit natürlichen Wirkstoffen aus Bockshornklee und Rosenwurz, ergänzt durch Vitamin B6 und Zink und bei Men durch L-Citrullin, L-Arginin und Selen versucht Qinao Passion das Lustempfinden zurückzubringen, erklären die Erfinder.

Kickstart im Einzelhandel nach Ausstrahlung

Durch die Zusammenarbeit mit den Löwen Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel konnte das Team von Qinao die Präsenz der Produkte im Lebensmitteleinzelhandel massiv ausbauen und den Umsatz von Qinao Power um über 950 Prozent steigern, erklärt das Unternehmen in der Pressemeldung. „Wir sind stolz auf die bisherige Entwicklung von Qinao und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und spannende neue Herausforderungen”, sagt Annette Steiner-Kienzler.

Auch der Augsburger Patentanwalt Moritz Ernicke war als Begleiter von Erfinderin Mariam Vollmar im April bei „Die Höhle der Löwen” zu sehen. Seine Aufgabe war, die Fragen der Löwen über das Schutzrechtportfolio und die Lizenzmöglichkeiten zu Frau Vollmars Geschäftsidee zu beantworten.