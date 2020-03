Tuning World Bodensee wegen Corona-Virus abgesagt

Die Messe Tuning World Bodensee kann nicht im geplanten Zeitraum von 30. April bis 3. Mai 2020 stattfinden. Dies Entscheidung wurde nun aufgrund des Corona-Virus getroffen. „Wir haben bis zum Schluss gehofft und sehr gekämpft, aber die Verschärfung der aktuellen Lage bei der Verbreitung des Coronavirus führt dazu, dass wir die Tuning World Bodensee nicht durchführen können“, erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Betroffen und enttäuscht zeigt sich auch Projektleiter Dirk Kreidenweiß: „Die Gesundheit und das Wohl unserer Aussteller und Besucher sowie unserer eigenen Mitarbeiter hat oberste Priorität. Aber es tut weh, emotional und wirtschaftlich.“

Die 18. Ausführung der Tuning World muss verschoben werden

Kaum jemand habe sich vor ein paar Wochen noch vorstellen können, dass der sogenannte Corona-Virus die gesamte Welt durcheinanderbringe, erklärt Dirk Kreidenweiß. „Wir hatten voller Energie, mit viel Liebe und Herzblut ein wunderschönes Konzept erarbeitet und hätten so viele Fahrzeuge wie noch nie in den Hallen gezeigt. Doch in den letzten Tagen haben sich die Ereignisse und die damit verbundenen Stimmungsbilder förmlich überschlagen. Statt demnächst Aussteller und Besucher willkommen zu heißen, müssen wir heute schweren Herzens mitteilen, dass wir die Tuning World Bodensee leider nicht durchführen können. Dabei hätten wir gerne mit der gesamten Tuning World Community den 18. Geburtstag des Messe Events gefeiert. Die Party müssen wir jetzt leider auf nächstes Jahr verschieben.“

Weitere Messen, die verschoben wurden

Anfang März hat die Messe Friedrichshafen bereits die AERO verschoben. Die Luftfahrtmesse wird nicht im geplanten Zeitraum 1. bis 4. April 2020 stattfinden, sondern auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Auch die Aqua-Fisch-Messe, die von 6. bis 8. März in Friedrichshafen hätte stattfinden sollen, wurde verschoben.