Bendl aus Günzburg erhält Preis als familienfreundliches Unternehmen

Auszeichnung

Von links: Ulrike Scharf, Margot Bendl, Julia Klotz, Peter Finkel, Roland Weigert. Foto: StMAS / Nikolaus Schäffler

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG Bauunternehmen

Bendl ist ein Familienunternehmen aus Günzburg und wurde bereits zum zweiten Mal mit dem Preis Erfolgreich.Familienfreundlich ausgezeichnet. Aus insgesamt 236 Unternehmen, wurden schließlich 20 als die familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns ausgezeichnet.

Familie und Beruf vereinen

Das Bauunternehmen beschäftigt über 160 Mitarbeiter und Bendl war seit der Gründung klar: Das ganze Team ist am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Dementsprechend versucht Bendl so gut es geht auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen: Durch flexible Arbeitszeitmodelle wie Jahresarbeitszeit, flexible Pausen, Home-Office, Vertrauensarbeitszeit und familienorientierte Teilzeitmodelle sollen Familie und Beruf besser vereint werden können. Doch auch zur Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen gibt es Firmeninterne Beratungs- und Vermittlungsangebote.

Über die Initiative Erfolgreich.Familienfreundlich

Die Auszeichnung ist eine Zusammenarbeit des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Die Initiative wurde im Rahmen des Familienpaketes Bayern gegründet. Seit 2016 werden alle zwei Jahre Unternehmen ausgezeichnet, die eine familienfreundliche Unternehmenspolitik leben und die Verwirklichung von Arbeit und Familie erleichtern. „Unsere Botschaft lautet: Unternehmerischer Erfolg und Familienfreundlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Nicht zuletzt angesichts des harten Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte wird gelebte Familienfreundlichkeit immer wichtiger.“, erklärt Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert. Die Preisträger wären wahre Botschafter für Familienfreundlichkeit und dass wäre ein Gewinn für das ganze Unternehmen, sagt Ulrike Scharf, Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.

Das Familienunternehmen aus Bayerisch-Schwaben ist seit über 75 Jahren in der Baubranche tätig und beschäftigt am Hauptsitz in Günzburg über 150 Mitarbeiter. Die sechs Geschäftsbereiche umfassen Schlüsselfertigbau, Hochbau, Tiefbau, Projektentwicklung, Bauschnelldienst und Kanalsanierung. Bereits 2018 erhielt Bendl die Auszeichnung „Erfolgreich.Familienfreundlich Bayerns Top 20“.