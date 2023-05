Codeblick wird als Great Place to Work ausgezeichnet

Auszeichnung

Die Augsburger Digitalagentur erhält drei Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber in der ITK-Branche.

Die Augsburger Digitalagentur Codeblick wurde beim Regionalwettbewerb von Great Place to Work ausgezeichnet. Die Agentur erhielt das Siegel “Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023”, “Beste Arbeitgeber in der ITK 2023” sowie “Bayerns beste Arbeitgeber 2023”.

Über Great Place to Work

Great Place to Work ist ein Forschungs- und Bildungsinstitut und zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Die Unternehmen werden anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dazu gehören unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Diese Faktoren werden in einer anonymen und repräsentativen Umfrage der Mitarbeiter erfasst.

So bewertet Wittke die Auszeichnung

Daniel Wittke, Mitglied der Geschäftsleitung bei Codeblick, sieht die Auszeichnung als Bestätigung der mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur von Codeblick. „Die Preise sind dahingehend auch besonders, da die Ergebnisse auf den Bewertungen der Mitarbeiter:innen unserer Unternehmens- und Führungskultur beruhen. Es werden somit alle Bereiche beleuchtet“, erklärt Wittke. Zusätzlich wird das Management im Rahmen eines Kultur Audit befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse der beiden Befragungen sind im Verhältnis 3:1 gewichtet. Die Bewertung durch die Mitarbeitenden steht damit im Vordergrund.