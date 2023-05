Swan GmbH wird als „Great Place to Work“ ausgezeichnet

Auszeichnung

Yvonne Oehme, Mitglied der Geschäftsleitung und Director Business Administration der SWAN GmbH mit dem Great Place to Work-Award. Foto: SWAN GmbH

Die Swan GmbH hat in der Kategorie „Bayerns Beste Arbeitgeber“ des Great Place to Work-Wettbewerbs den 20. Platz unter den Arbeitgebern mit 50 bis 250 Mitarbeitern gewonnen. Deutschlandweit belegt Swan Platz 29 in der ITK-Branche. Schon vor zwei Jahren erhielt das Unternehmen eine Platzierung in beiden Kategorien.

Alles über Great Place to Work

Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut und zeichnet jedes Jahr Arbeitgeber aus. Die Kriterien, nach denen die Arbeitgeber ausgezeichnet werden, sind Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Diese Werte stehen auch im Mittelpunkt der repräsentativen und anonymen Mitarbeiterbefragungen.

Über Swan

Swan wurde vor zwölf Jahren gegründet und ist an mehreren Standorten in Deutschland und in Graz in Österreich vertreten. Der Hauptstandort befindet sich in Augsburg. Das Unternehmen implementiert manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Schwerpunkte sind unter anderem die Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support.

Ergebnisse der Auswertung

Das Unternehmen setzt seit den Anfängen Mitarbeiterfeedback ein, um die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter zu verstehen. Nur so können die nötigen Veränderungen im Unternehmen angestoßen werden. Dementsprechend freut sich Swan sehr über die erneut erhaltene Platzierung. „Damals wie heute fühlen wir uns von den beiden Auszeichnungen sehr geehrt.“, sagt Yvonne Oehme, Prokuristin, Mitglied der Geschäftsleitung und Director Business Administration. Die Auszeichnungen würden alle sehr motivieren Swan weiter zu optimieren.