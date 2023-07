Augsburger Moderatorin wird mit Bayerischem Medienpreis ausgezeichnet

Auszeichnung

Preisträgerin Ramona Schwab. Foto: Hitradio rt1

Die Augsburger Moderatorin Ramona Schwab wurde auf den Nürnberger Lokalrundfunktagen von der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) ausgezeichnet. Die 33-Jährige moderiert im Hitradio.rt1 die „Störmann & Co. – die Hitradi.rt1-Morgenshow“.

Auszeichnung für Beitrag zu Sicherheit auf den Wiesn

Schwab wurde für ihren kritischen Beitrag zum Thema „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ in der Kategorie Moderation ausgezeichnet. „Ich persönlich und das ganze Hitradio.rt1 Team freuen uns sehr für Ramona und gratulieren ihr dazu herzlich! Sie ist eine coole, selbstständige Frau von heute und es freut mich riesig, dass sie für ihren Mut, hier ein heißes Eisen angepackt zu haben, mit dem Preis belohnt wurde!“, erklärt Hitradio.rt1-Programmgeschäftsführer Karsten Kröger. Auch Schwab ist von der Auszeichnung begeistert: „Ich kann‘s nicht fassen! Es ist ein Thema, das mich bewegt und ich hoffe mit meinem Statement auch in anderen etwas bewegt zu haben. Ich bin überglücklich!“

Entscheidungskriterien der Jury

Die Jury begründete ihre Entscheidung folgendermaßen: Schwabs Moderation wäre in der Kategorie herausgestochen. Sie würde es schaffen ihre Persönlichkeit mit der Botschaft in Einklang zu bringen, ohne andere zu belehren. Außerdem zeige sie klare Haltung, habe keine Angst sich einzumischen oder Stellung zu beziehen und ihre Position zu verteidigen. Das sei mutig und authentisch.

Über Hitradio.rt1

Hitradio.rt1 ist ein Lokalradio-Network in Bayern mit Stationen in Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donauwörth und Memmingen. Außerdem führt das Hitradio.rt1 25 digitale Web-Channels und zwei DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Programme: „RT1 IN THE MIX“ und „RT1 RELAX“.