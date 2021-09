Ausbildungsbeginn für sieben Nachwuchskräfte bei WipflerPlan

Seit 55 Jahren besteht die Planungsgesellschaft WipflerPlan bereits. Insgesamt beschäftigt der regionale Arbeitgeber über 200 Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten. Mit Donauwörth und Marktoberdorf ist er auch in Bayerisch-Schwaben vertreten. Zum 1. September konnte das Familienunternehmen nun wieder Nachwuchskräfte in Empfang nehmen. Sieben Schulabgänger entschieden sich damit für eine Ausbildung in der Planungsbranche. Der Betrieb kann sich im Gegensatz zu anderen also für die Zukunft gewappnet sehen.

WipflerPlan setze nicht nur in Personalunion auf die Zukunft. Die internen Planungsleistungen seien demnach nachhaltig und entwicklungsfördernd. Das bayerische Staatsministerium untermaute diesen eigenen Anspruch mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“. So möchte man nicht nur am Markt weiterhin bestehen, sondern Perspektiven für die Azubis aufzeigen. Die sieben Neuankömmlinge sollen in München, Marktoberdorf, Nördlingen und Pfaffenhofen mit der Aussicht auf eine chancenreiche Zukunft in die Lehre starten.

Die Schulabgänger blicken bereits mit Spannung auf die anstehenden Aufgaben. Mit dem Tätigkeitsprofil eines Architektur- und Ingenieurbüros wird WipflerPlan sie in den kommenden Jahren vertraut machen. „Das Schöne ist, dass wir von Anfang an in den Projekten mitarbeiten können“, heißt es seitens zweier Bauchzeichner. Diese haben jüngst ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Nun wurden sie für ihre Leistungen mit einer Festanstellung honoriert. Neben ihrem Berufsbild werden auch Vermessungstechniker angelernt.

Nicht nur das jüngste Beispiel soll die Übernahmemöglichkeiten des Familienunternehmens belegen. Neben dem Empfang des neuen Personals gab es nämlich weiteren Grund zur Freude. Während der Einführungswoche kam es zur Ehrung von zwei langjährigen Mitarbeitern. Sie durften 30 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern. Ihre gesamte berufliche Laufbahn lief von Anfang bis dato bei WipflerPlan ab. Weitere drei Angestellte können seit kurzem auf 10 Jahre in der Planungsgesellschaft zurückblicken. Daher könnten sich gute Leistungen in der Ausbildung für Lehrlinge auszahlen.