SoftTec GmbH begrüßt neue Azubis in Sonthofen

Zum Ausbildungsstart begrüßt die SoftTec GmbH in Sonthofen drei neue Auszubildende und einen weiteren Werkstudenten. Somit möchte sich das Allgäuer Unternehmen die Ausbildung von Fachkräften von Morgen sichern und verfolgt dabei laut einer Mitteilung die eigene Philosophie weiter, Mitarbeiter selber zu fördern und zu qualifizieren. Es starten zwei neue Auszubildende im Bereich Entwicklung und ein Auszubildender im Bereich Systemintegration. Der Werkstudent wird ebenfalls die Entwicklungsabteilung unterstützen und die bestehenden Produkte weiter verbessern sowie an der Neuentwicklung der anstehenden SaaS-Produkte tatkräftig mitwirken.

Das sagt der geschäftsführer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Geschäftsführer Oliver Anschütz sagte dazu: „Ich habe vor 15 Jahren ebenfalls eine sehr qualifizierte Ausbildung genossen und wir im Team möchten das anderen jungen Menschen in unserem Unternehmen ebenfalls ermöglichen. Wir haben zahlreiche belegbare Beispiele von tollen Kollegen, die bei uns gelernt haben und uns heute in wichtigen Positionen zur Verfügung stehen. Das ist Teil unserer Firmen DNA und ebenfalls eine Grundphilosophie der Forumgruppe, zu der die SoftTec GmbH seit 2020 gehört.“

Seit 1986 am Markt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die SoftTec GmbH, mit Hauptsitz in Sonthofen, entwickelt seit 1986 Software- und Individuallösungen. In der Hotellerie- und Gastronomiebranche arbeiten derzeit schon über 5.000 Betriebe von den Produkten und Dienstleistungen der SoftTec GmbH, erklärt das Untenrehmen. Unter der Leitung von Geschäftsführer Oliver Anschütz arbeiten über 40 Mitarbeiter, im Innen- und Außendienst, täglich an der Verbesserung der rund 35 Produkte der SoftTec GmbH.