Wann kann das Helio in Augsburg gänzlich durchstarten?

In direkter Nachbarschaft zum Augsburger Hauptbahnhof befindet sich das Helio. In diesen Tagen hat das Einkaufszentrum seinen dritten Geburtstag gefeiert. Das ehemalige Fuggerstadt-Center wurde im Kernteil 2018 modernisiert. Im Frühsommer 2019 ging das Gebäudeensemble dann mittels eines Kaufs für Dritte an die DIC Asset AG. Erworben wurden die vier Gebäudeteile durch die Tochtergesellschaft GEG. Zum dritten Geburtstag des Helio besuchten nun Peer Schlinkmann, Head of Investor Relations and Corporate Communications der DIC Asset AG, und Janine Gruber, Director Strategic Asset Management von GEG, Augsburg und resümierten die vergangenen Jahre – gaben aber auch einen Ausblick auf die Zukunft.

Insgesamt sind Gruber und Schlinkmann zufrieden. Obwohl den Händlern im Helio gut eineinhalb Jahre Corona im Nacken sitzen, sind die Umsatzeinbußen weniger drastisch ausgefallen als in anderen Geschäften. Der Grund sei, erklärt Gruber, dass das Helio stets geöffnet war, da diverse Einkaufsmöglichkeiten, wie etwa die Apotheke oder der Supermarkt nie schließen mussten. Dennoch sind die Umstände noch ungünstig. Besonders auch, da der neue Hauptbahnhof in Augsburg noch immer nicht fertiggestellt ist. Doch wenn die Bauarbeiten voraussichtlich in den nächsten beendet sein werden, rechnen Schlinkmann, Gruber aber auch der Augsburger Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle mit einer deutlich höheren Kundenfrequenz.

Einer der Mieter im Augsburger Helio ist Rainer Pastädter. Er betreibt die Augsburger Filiale der Lübecker Gastronomiekette Peter Pane. Als er beschlossen hatte, sein Restaurant zu eröffnen, gab es drei potentielle Standorte in der Fuggerstadt. Schlussendlich fiel die Wahl auf das Helio. „Ich bereue die Entscheidung zum Standort hier nicht“, sagt er und ergänzt: „Der Standort ist eine Perle, deshalb läuft unser Mietvertrag auch auf insgesamt 20 Jahre.“ Mit neun Mietern startete das Helio 2018, zwischenzeitlich sind es 13, ein vierzehnter sei laut Janine Gruber schon im Gespräch. Zwischenzeitlich sei auch nur ein Mieter wieder abgesprungen. Aus internen wirtschaftlichen Gründen hat das Bowlingcenter das Helio verlassen. Die 2.400 Quadratmeter große Fläche ist derzeit noch nicht neu vergeben und steht deshalb leer.

Peter Pane befindet sich direkt rechts neben dem Haupteingang des Helio. Foto: Angelina Märkl/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Bei der Wahl der Mieter möchten die Investoren dabei auf Premiummarken setzen. Beispielhaft ist hierfür der Wechsel von Burger King zu Peter Pane. Auch andere Geschäfte sind in höherpreisigen Segmenten zu finden. Eine Ausnahme stellt jedoch die Woolworth Filiale im Erdgeschoss da. Hier findet sich außerdem ein Laden, dessen Geschäftsfeld sich gerade erst in Deutschland etabliert: Ein Hanfladen. „Hanfprodukte sind super modern“, erklärt Janine Gruber, „das passt zu unserer Premium-Strategie. Außerdem können wir mit diesem Laden auch ein eher jüngeres Publikum ansprechen und damit das Helio noch attraktiver gestalten.“