Darum schließt das Mauritius Bowling im Helio Augsburg

Noch sind die Bauarbeiten am Hauptbahnhof Augsburg nicht abgeschlossen. Das Gelände ist daher weiter sperrig und unübersichtlich für die Menschen vor Ort. Doch, sobald die Umbauten der Vergangenheit angehören, soll der Standort florieren. So wünscht es sich zumindest die DIC Asset AG. Als Besitzer des nahegelegenen Helio wollen sie zur festen Anlaufstelle für den Reisebetrieb der größten Stadt in Schwaben werden. So lautete der Grundtenor während eines Pressefrühstücks zum 3-jährigen Jubiläum im September. Doch dort wurde bereits ohne die Betreiber vom Mauritius Bowling gefeiert.

Einkaufszentrum wirkt stabil Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Eigentlich gibt das Helio wirtschaftlich trotz strapazierender Monate in der Pandemie ein gutes Bild ab. Andere Geschäfte hätten durch die Krise weitaus höhere Umsatzeinbußen zu beklagen als die Investoren des Gebäudekomplexes. Mit den Mietern habe man individuelle Kompromisse zur Konsolidierung geschlossen. Aber auch weil die Apotheke und der Supermarkt nie schließen mussten, konnte das ehemalige Fuggerstadt-Center geöffnet bleiben.

Diese Läden befinden sich aktuell im Helio

Darum schließt Mauritius Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Trotzdem vermissen Besucher seit kurzem das Bowlingangebot im Helio und fragen sich, was daraus geworden ist. Tatsächlich steht die Räumlichkeit im ersten Stockwerk seit geraumer Zeit leer. Wo sich einst Freunde und Familien an den Kugelbahnen messen konnten, liegen nur noch staubige Überreste von Abrissarbeiten. Das Mauritius Bowling zählt damit nicht mehr zur Mieterschaft den Einkaufzentrums. Aufklärungsarbeit seitens der Betreiber und Gebäudebesitzer über das plötzliche Aus wurden seither jedoch nicht betrieben. Lediglich Janine Gruber, Director Strategic Asset Management von GEG, ließ sich als Hausverwalterin Informationen entlocken. „Interne, wirtschaftliche Gründe“ seien für die Schließung ausschlaggebend.

Neueröffnung an anderem Standort? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auf ihrer Facebook-Seite verabschiedete sich Mauritius kryptisch: „Liebe Mauri-Family, wir müssen unseren Standort in dieser schweren Zeit leider permanent schließen. Die Gründe sind vielseitig, und jetzt erstmal nebensächlich. Aber eines könnt Ihr uns glauben: Für Euch hätten wir gern weitergemacht, denn Ihr wart fantastische Gäste. Und außerdem extrem talentiert, wenn’s ums Bowlen geht! Vergesst uns nicht – denn wir kommen wieder! Versprochen! Bis bald!" Damit ist nicht auszuschließen die Bowlingstätte schon bald andernorts wieder besucht werden kann.