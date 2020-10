Thomas Dippold ist neu im Management von SGL Carbon

Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat im August 2020 mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 Thomas Dippold zum CFO und Mitglied des Vorstands der SGL Carbon SE bestellt. Nun wurde verkündet, dass Herr Dippold kurzfristig sein Amt als Vorstandsmitglied der SGL Carbon SE früher antreten kann, so dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft seine Bestellung nun auf den 15. Oktober 2020 vorgezogen hat, auch um die geplante Übernahme der CFO-Position vorzubereiten. Doktor Stephan Bühler legt plangemäß sein Amt als Vorstandsmitglied zum 15. Oktober 2020 nieder.

Wie im Vorfeld angekündigt wird Thomas Dippold zum 1. Dezember 2020 die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Doktor Michael Majerus antreten. Dieser scheidet zum 30. November dieses Jahres aus seinem Amt aus. Wie das Unternehmen berichtet, geschieht dies in gutem gegenseitigen Einvernehmen.

Mehr zu Thomas Dippold



Thomas Dippold begann seine berufliche Laufbahn bei der HSBC-Bank in London und Düsseldorf. Weitere Stationen brachten ihn zur Schott AG unter anderem in Singapur, gefolgt von Aufgaben in kaufmännischen Leitungsfunktionen und als CFO in international tätigen Industrieunternehmen mit Sitz in Deutschland. Derzeit hält Dippold die Position des CFO beim börsennotierten Verkehrstechnikunternehmen Schaltbau Holding AG. Wie die Schaltbau AG am Montag mitteilte, scheide Dippold „auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“. Kurz darauf meldete SGL Dippold als Neuzugang im Management.

„Wir freuen uns, mit Herrn Dippold eine überzeugende und auf seinem Gebiet hoch respektierte Persönlichkeit gewonnen zu haben. Wir sind überzeugt, dass Herr Dippold mit seinen umfassenden und langjährigen Erfahrungen als CFO über wichtige Voraussetzungen verfügt, um die SGL Carbon SE bei den anstehenden Aufgaben nachhaltig zu unterstützen“ , begrüßte die Aufsichtsratsvorsitzende der SGL Carbon SE, Susanne Klatten, Dippold.

Neuer Vorstandsvorsitzender seit Juli

Seit Juli 2020 hat SGL auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Torsten Derr folgte auf Doktor Jürgen Köhler, der Ende 2019 als CEO zurückgetreten ist.