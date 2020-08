SGL Carbon bestellt neuen Finanzvorstand

Thomas Dippold wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 für eine Amtszeit von fünf Jahren zum CFO und Mitglied des Vorstands der SGL Carbon SE bestellt. Das teilte der Konzern am Montag mit. Dippold tritt die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Dr. Michael Majerus an. Dieser scheidet zum 30. November 2020 aus seinem Amt aus.

SGL-Vorstand Dr. Michael Majerus. Foto: SGL

Mehr zu Thomas Dippold

Thomas Dippold begann seine berufliche Laufbahn bei der HSBC-Bank in London und Düsseldorf. Weitere Stationen brachten ihn zur Schott AG unter anderem in Singapur, gefolgt von Aufgaben in kaufmännischen Leitungsfunktionen und als CFO in international tätigen Industrieunternehmen mit Sitz in Deutschland. Derzeit hält Herr Dippold die Position des CFO beim börsennotierten Verkehrstechnikunternehmen Schaltbau Holding AG. Wie die Schaltbau AG am Montag mitteilte, scheide Dippold „auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“. Kurz darauf meldete SGL Dippold als Neuzugang im Management.

„Wir freuen uns, mit Herrn Dippold eine überzeugende und auf seinem Gebiet hoch respektierte Persönlichkeit gewonnen zu haben. Wir sind überzeugt, dass Herr Dippold mit seinen umfassenden und langjährigen Erfahrungen als CFO über wichtige Voraussetzungen verfügt, um die SGL Carbon SE bei den anstehenden Aufgaben nachhaltig zu unterstützen“ , begrüßt die Aufsichtsratsvorsitzende der SGL Carbon SE, Susanne Klatten, Herrn Dippold.

Dr. Majerus und SGL trennen sich „in gutem gegenseitigen Einvernehmen“

Dr. Michael Majerus und SGL trennen sich „in gutem gegenseitigen Einvernehmen“. „Herr Dr. Majerus hat das Unternehmen über die letzten sechs Jahre auch in schwierigen Situationen durch mehrere große Kapitalmarktfinanzierungen stabilisiert und mit den erfolgreichen Veräußerungen des Graphitelektroden- und des Kathodengeschäfts maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens beigetragen“, heißt es in der Pressemitteilung von SGL.

„Für neun Monate bis einschließlich Mai 2020 übernahm Herr Dr. Majerus zusätzlich nahezu alle Verantwortungsbereiche des zuvor ausgeschiedenen CEO und leitete als Sprecher des Vorstands das Unternehmen, das er sicher durch die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie führte. Darüber hinaus erschloss er unter anderem mit dem Abschluss eines Großauftrags über Brennstoffzellenkomponenten erhebliche zukünftige Wachstumsmöglichkeiten“, heißt es weiter.

Neuer Vorstandsvorsitzender seit Juli

Seit Juli 2020 hat SGL auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Torsten Derr folgte auf Dr. Jürgen Köhler, der Ende 2019 als CEO zurückgetreten ist.