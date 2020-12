Stadtwerke Augsburg sammeln für das Tierheim Augsburg

Hunde- und Katzenspielzeug sowie jede Menge Tierfutter kam bei der Mitarbeiter-Sammelaktion der Stadtwerke Augsburg (swa) für das Tierheim Augsburg im Rahmen der „#swainachtet in deiner Stadt“-Aktion zusammen.

Mit dem swa-Weihnachtsbulli wurden diese zum Tierheim gebracht. Die Spenden wurden von Heinz Paul, dem Vorstand des Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. entgegengenommen. „Wir freuen uns sehr über den ganzen Tierbedarf, der hier zusammen kam“, erklärt Paula. „Corona-bedingt haben wir derzeit weniger Spenden, als normalerweise und sind deshalb doppelt dankbar für die tolle Aktion, die sich die swa haben einfallen lassen.“ Zusätzlich gab es von der swa Unternehmenskommunikation nützliche Gartengeräte wie Spaten, Rechen, Abdeckplanen sowie einen Gartenschlauch samt Rollwagen obendrauf.

Wie jedes Jahr im Advent wird im Rahmen der #swainachtet-Aktion der swa Menschen in Augsburg eine vorweihnachtliche Freude bereitet. Pandemie-bedingt ist im Jahr 2020 vieles anders – auch Weihnachten. Neben Spendenaktionen erfüllen die swa in der Vorweihnachtszeit auch Herzenswünsche, sind mit dem Weihnachtsbulli unterwegs und schenken heißen Tee aus und es gibt in diesem Jahr erstmalig einen digitalen swa Adventskalender mit täglichen Preisen der swa und ihrer Partner.

Diese weiteren Aktionen haben die swa vor Weihachten gestartet

Ein ganzer Berg an Konservendosen, Mehl, Nudeln, Reis und vielen weiteren haltbaren Lebensmitteln kamen bei einer Mitarbeiter-Sammelaktion der Stadtwerke Augsburg (swa) für die Tafel Augsburg im Rahmen der „#swainchtet in deiner Stadt“-Aktion zusammen.

53 Weihnachtsbäume haben die Stadtwerke Augsburg (swa) außerdem Anfang Dezember an den Sozialverband SKM Augsburg übergeben. Die vorweihnachtliche Überraschung wurde ebenfalls im Rahmen der swa-Weihnachtsaktion „#swainachtet in deiner Stadt“ gemacht.