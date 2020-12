swa spenden Weihnachtsbäume an SKM Augsburg

53 Weihnachtsbäume haben die Stadtwerke Augsburg (swa) an den Sozialverband SKM Augsburg übergeben. Die vorweihnachtliche Überraschung wurde im Rahmen der swa-Weihnachtsaktion „#swainachtet in deiner Stadt“ gemacht. Der stellvertretende Geschäftsführer des SKM Augsburg, Martin Kraus und von Sunni Strewe, SKM-Mitarbeiterin und Leiterin des von den Stadtwerken gesponserten Stromspar-Check-Projekts, haben sich über die Übergabe mit dem swa Weihnachtsbulli gefreut: „Die Überraschung ist den swa wirklich gelungen. Wir freuen uns riesig über die Weihnachtsbäume.“

Drei der 53 Bäume waren schon weihnachtlich geschmückt. Für sie war der Platz schnell gefunden. „Die drei schmucken Bäume kommen in unser Wärmestubenzelt, das städtische Übergangswohnheim für obdachlose Männer sowie in das Georg-Beis-Haus – einer Wohnanlage für ehemals obdachlose Männer. Die weiteren 50 gespendeten Bäume bekommen unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Sie sind für uns das ganze Jahr im Einsatz und sollen dafür auch einmal entlohnt werden“, betont Kraus.

Langjährige Partnerschaft

Die swa und der SKM Augsburg können auf eine langjährige Partnerschaft zurückblicken. „Der SKM Augsburg ist eine wichtige Einrichtung in unserer Stadt“, so swa Geschäftsführer Alfred Müllner. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn wir denjenigen, die sonst immer geben auch mal etwas zurückgeben können“.

Wie jedes Jahr im Advent wird im Rahmen der #swainachtet-Aktion der swa Menschen in Augsburg eine vorweihnachtliche Freude bereitet. Pandemie-bedingt ist im Jahr 2020 vieles anders – auch Weihnachten. Neben Spendenaktionen erfüllen die swa in der Vorweihnachtszeit auch Herzenswünsche, sind mit dem Weihnachtsbulli unterwegs und schenken heißen Tee aus und es gibt es in diesem Jahr erstmalig einen digitalen swa Adventskalender mit täglichen Preisen der swa und ihrer Partner. Alle Informationen sind online auf der Homepage der Stadtwerke zu finden.