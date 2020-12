Deuter aus Gersthofen spendet Schlafsäcke an Wohnungslose

Deuter hatte im November dieses Jahres zur Scavenger Hunt Schnitzeljagd aufgerufen. An der Aktion teilnehmende Städte waren Erfurt, Freiburg, Hannover, Kassel, Kiel, Leipzig, Magdeburg, München, Münster und Tübingen. Bis zu 40 Aufgaben galt es hier innerhalb von acht Tagen in Zweierteams zu lösen. Neben den kreativsten Teams sollte auch die deutsche Stadt mit der höchsten erreichten Gesamtpunktzahl einen Preis erhalten, den Städte-Preis. Damit verbunden ist eine Schlafsackspende in Höhe von 50 Deuter Schlafsäcken, über die sich nun das Haus der Wohnungslosenhilfe (HdW) in Münster freuen kann. Pünktlich zur kalten Vorweihnachtszeit unterstützt das Gersthofener Unternehmen damit Menschen, die kein warmes Zuhause haben, sondern auf der Straße leben.

Das Haus der Wohnungslosenhilfe ist eine Einrichtung der katholischen Bischof-Hermann-Stiftung, die vom Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt ist. Das HdW ist eingebunden in ein vielgestaltiges Hilfesystem für wohnungslose Männer und Frauen in der Stadt Münster. Für Menschen, die auf der Straße leben, kann ein Schlafsack zu einem Lebensretter werden. Wenn wir die von Deuter gespendeten Schlafsäcke an obdachlose Menschen übergeben, ist das eine Hilfe, die unmittelbar ankommt“, betont Thomas Mühlbauer vom Haus der Wohnungslosenhilfe in Münster.

Spende an österreichischen Verein

Bereits Mitte Oktober hat Deuter Rucksäcke gespendet. Mit dieser Spende hat Deuter vor zwei Monaten den österreichischen Verein #estutnicht weh unterstützt, der sich dafür einsetzt, dass liegengebliebener Müll ins Tal transportiert wird, um die Bergwelt sauber zu halten.

Im Jahr 1898 von Hans Deuter gegründet, ist die Deuter Sport GmbH mit Firmensitz in Gersthofen bei Augsburg heute einer der renommiertesten Rucksackhersteller weltweit. Zum Produktportfolio gehören – neben Rucksäcken – Taschen, Schlafsäcke und Accessoires, Geschäftsführer ist Robert Schieferle.