Siegmund Care GmbH wird Teil des Modular Festival Augsburg

Die Siegmund Care GmbH hat Anfang Juli verkündet, dass das Unternehmen Hygienepartner beim Augsburger Modular Festival dieses Jahr ist. Deshalb sollten auch 4.000 FFP2 Masken und 500 Antigen-Selbsttests gespendet werden. Am Freitag, 2. Juli, übergab Daniel Siegmund, Mitglied der Geschäftsleitung der Siegmund Holding, auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg die Spende an Helmut Jesske, den Geschäftsführer des Stadtjugendrings Augsburg.

Daniel Siegmund betont: „Wir freuen uns sehr, dass kulturelle Veranstaltungen in Augsburg und Umgebung wieder möglich sind. Die Menschen haben es nach der langen Durststrecke verdient, in entspannter Atmosphäre das abwechslungsreiche Programm genießen zu können. Damit alle Besucher, die Crew sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer sich dabei sicher auf dem Gelände bewegen können, haben wir das Modular Festival mit hochwertigen FFP2 Masken sowie Selbsttests versorgt. Als regional stark verwurzeltes Unternehmen, ist es uns eine Herzensangelegenheit das größte nichtkommerzielle Jugend- und Popkulturfestival in der Region Schwaben zu unterstützen.“

Helmut Jesske: „Durch die großzügige Spende von Siegmund Care ist unsere Jugendarbeit mit bestmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten möglich. Wir freuen uns daher sehr über diese Hygienepartnerschaft, die uns Planungssicherheit bietet und hoffen damit einen langfristigen Partner in diesem Bereich gefunden zu haben.“

Vergangene Mitteilungen des Unternehmens

