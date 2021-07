Oettinger Brauerei verkündet neue Spendenziele

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am Stammsitz Oettingen freuen sich in diesem Sommer eine Gewinnerin und zwei Gewinner über die Mitarbeiterförderung der Oettinger Brauerei: Natalie Bajon, Leiterin Unternehmenskommunikation, Braumeister Daniel Moll und Berufskraftfahrer Klaus Kucs vom Lager in Walldorf haben ihren Herzensprojekten die Unterstützung durch das traditionelle Spendenprojekt gesichert.

Klaus Kucs hat sich mit Erfolg für den Fanfarenzug Hendsemer Herolde eingesetzt und fördert mit seinem Gewinn in Höhe von 850 Euro die Jugendarbeit des Vereins. Die gleiche Summe geht an die Freiwillige Feuerwehr Deiningen, der Daniel Moll seinen Gewinn spendet. Der Verwendungszweck steht bereits fest: Das Geld wird in neue Vereinswesten für Veranstaltungen investiert. Natalie Bajon hatte sich mit der Aktion „HerzRadeln“ der Stiftung KinderHerz beworben, die bundesweit zahlreiche hochspezialisierte KinderherzKompetenzzentren und junge Herzpatienten unterstützt. Infolgedessen gehen weitere 850 Euro an das HerzRadler-Team Schloss Oettingen.

Das sagt die Brauerei-Geschäftsführerin

Für die Scheckübergabe stattete Stiftungs-Botschafterin Erbprinzessin Cleopatra zu Oettingen-Spielberg der Oettinger Brauerei einen Besuch ab. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Stiftung KinderHerz gezogen wurde und unterstützt wird. Ich bedanke mich bei der OettingerBrauerei, die das mit ihrem Programm zur Mitarbeiterförderung ermöglicht hat“, so die Erbprinzessin. Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei, freut sich mit: „Ob Feuerwehr, Fanfarenzug oder medizinische Hilfe für die Kleinsten: Es gibt viele gute Zwecke, die es Wert sind, nach Kräften unterstützt zu werden. Es ist immer wieder schön, dass wir mit unserer vierteljährlichen Mitarbeiterförderung dazu beitragen können.“

