SGL Carbon: Meitinger Werksleiter Rüdiger Krieger hat das Unternehmen verlassen

Personalie

Rüdiger Krieger hat SGL Carbon verlassen. Foto: SGL

Rüdiger Krieger hat SGL Carbon verlassen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Alexander Miehling hat die Nachfolge von Kriegers als Standortleiter der SGL Carbon in Meitingen angetreten. Zudem übernimmt er auch die Leitung der weltweiten Corporate-Funktion Production Technology, Safety and Environment (PTSE) der SGL Carbon übernommen. Der Abschied von Krieger sei, verrät eine interne Quelle gegenüber unserer Redaktion, „unsanft“ verlaufen.

Alexander Miehling tritt die Nachfolge von Rüdiger Krieger bei SGL Carbon an. Foto: SGL

Alexander Miehling ist eine Hausberufung

Miehling ist seit 2006 in verschiedenen Funktionen für die SGL Carbon tätig. Als diplomierter Maschinenbauingenieur begann seine Tätigkeit als Prozessingenieur für das Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB). Danach hat er weitere Führungsaufgaben in der Forschung und Entwicklung, dem Standort-Engineering und als Produktionsleiter für den Geschäftsbereich Process Technology am Standort Meitingen durchlaufen. Im internationalen Umfeld konnte Miehling Erfahrungen als operativer Leiter der Machining Standorte in Europa und Indien und zuletzt als globaler Manager der Standorte für den Geschäftsbereich sammeln.

Rüdiger Krieger folgte auf Dr. Markus Partik

Rüdiger Krieger war seit Anfang 2022 der Standortleiter von SGL in Meitingen. Er trat die Nachfolge von Dr. Markus Partik an. Dieser wechselte damals in die Geschäftsführung des Industrieparks Gersthofen, nach dem der dortige Geschäftsführer, Heinz Mergel, in den Ruhestand eingetreten ist.

Rüdiger Krieger ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau der Fachhochschule Ulm und hat einen Master of Business Administration in Leadership Development. Er kommt mit langjähriger internationaler Erfahrung in den Bereichen Produktion, Lean und Transformation Management in unser Unternehmen. Vor seinem Wechsel zur SGL Carbon, war er bei der ZF Friedrichshafen AG und der Robert Bosch GmbH in verschiedenen Führungspositionen tätig.