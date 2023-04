Liefervereinbarung getroffen: SGL Carbon beliefert Wolfspeed

Zusammenarbeit

SGL Carbon Monokristallziehen

Nach einer langjährigen Geschäftsbeziehung haben die beiden Unternehmen SGL Carbon und Wolfspeed eine Liefervereinbarung getroffen. Wolfspeed wird für seine US- Produktion von nun an die Graphitkomponenten von SGL Carbon beziehen. Was bedeutet die Vereinbarung für die beiden Unternehmen?