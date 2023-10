Schmiedberg bald wieder befahrbar: Ab wann die Linie 1 wieder regulär fährt

Ende der Baustellen

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Die Baumaßnahme am Schmiedberg ist fast abgeschlossen. Die Vollsperrung wird am Montag, dem 16. Oktober aufgehoben und die Straße kann wieder befahren werden. Damit ist die Baustelle, trotz witterungsbedingter Erschwernisse im Sommer, vier Wochen früher fertig als ursprünglich geplant war. Die Instandhaltungsmaßnahmen am Brückenbauwerk über dem Stadtbach und am Abwasserschacht am Schmiedberg finden bereits seit Juli statt. Der Abwasserschacht schützt die Altstadt im Starkregenfall vor Überschwemmungen und die Brücke musste zur Sicherstellung der Standsicherheit und Verkehrssicherheit renoviert werden.

Linie 1 fährt wieder, Ersatzbus B1 entfällt

Auch die Linie 1 kann durch den Abschluss der Bauarbeiten eine Woche später ab Montag, dem 23. Oktober, wieder normal zwischen Göggingen und Lechhausen/Neuer Ostfriedhof verkehren. Der Ersatzbus B1 entfällt und die Verknüpfung der Linie 1 aus Göggingen und der Linie 4 aus Oberhausen Nord wird wieder aufgehoben. Auch die Buslinien 29 und 31 können ab dem 23. Oktober die reguläre Haltestelle „Lechhausen/Neuer Ostfriedhof“ anfahren. Die Ersatzhaltestellen werden aufgehoben.

Mittlerer Graben Ende Oktober wieder befahrbar

Auch am Mittleren Graben schreiten die Baumaßnahmen wie geplant voran und die Straße kann ab Freitag, dem 27. Oktober wieder befahren werden. Auch die Sperrungen und Umleitungen um den Mittleren Graben herum werden aufgehoben. In den kommenden Wochen finden nach den Abbrucharbeiten und Schienen-Neuverlegungen, die restlichen Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im Bereich des Knotenpunkt Leonhardsberg/Mittlerer Graben statt. Außerdem werden Bordsteinrundungen, Asphaltfugen, Beschilderung, Fahrbahnmarkierung und die Lichtsignalanlagen im gesamten Baubereich hergestellt.