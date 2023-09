Sommerloch im Allgäu: Arbeitslosenquote verzeichnet deutlichen Anstieg

Arbeitsmarkt

Symbolbild. Foto: Agentur für Arbeit

Im Vergleich zu Juli ist die Arbeitslosenquote im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen noch einmal deutlich um 0,2 Punkte angestiegen: „Die Arbeitslosenquote beträgt im August 2,8 Prozent. Der Anstieg ist einerseits erwartet und normal, da sich auch im August noch einmal viele junge Menschen nach Ausbildungs-, Schul- und Studienende vorübergehend arbeitslos melden, andererseits fällt er in diesem Jahr stärker aus als im langjährigen Mittel“, erklärt Horst Holas, Geschäftsführer Operativ und stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Arbeitslosigkeit steigt durch junge Menschen an

Zum Stichtag im August ist die Zahl der bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und den Jobcentern der Region arbeitslos gemeldeter Menschen auf 11.218 Personen angestiegen. Damit waren 1.022 (10 Prozent) Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Juli und 738 (7 Prozent) Personen mehr als vor einem Jahr. Bei Betrachtung der verschiedenen Personengruppen, zeigt sich – wie bereits im Juli – ein besonders hoher Anstieg der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren. Unter ihnen waren zum Stichtag im August 1.530 Personen arbeitslos gemeldet. Hier greift wieder der saisonale Effekt wie bereits im Juli: junge Menschen haben Schule, Ausbildung und Studium beendet und melden sich überbrückend arbeitslos.

Trotz Ausbildungsstart sind noch viele auf der Suche

In den meisten Betrieben im Allgäu ist der Ausbildungsstart mit dem Monatswechsel bereits erfolgt. „Es sind derzeit noch fast 2.500 Ausbildungsstellen im Allgäu unbesetzt. Das bietet tolle Chancen für junge Menschen, die noch auf Ausbildungssuche sind“, erläutert Horst Holas. Er rät: „Viele wissen gar nicht so genau, welche hervorragenden Karriere- und Verdienstmöglichkeiten in vielen Ausbildungs-berufen bestehen. Auch für Studienabbrecher können sich hier sehr gute Alternativen im Bereich Ausbildung finden.“ Die meisten unbesetzten Lehrstellen gebe es derzeit noch im Verkauf, im Lager, im Büro, in der Produktion und in Metzgereien. „Bis weit in den Herbst hinein ist ein Einstieg in Ausbildung noch möglich“, erklärt der Agenturleiter und fügt hinzu: „Die Berufsschule startet zwar Mitte September, doch lässt sich der Schulstoff in der Regel gut nachholen. Auch die Betriebe stellen die Besetzung ihrer Stellen nicht mit dem 1. September ein, sondern suchen weiter nach Azubis.

So viele Stellen sind im Allgäu noch offen

Auch im August haben die Allgäuer Betriebe der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen wieder etwas mehr neue vakante Stellen gemeldet: 1.452. Das waren 165 Stellen (12,6 Prozent) mehr als noch im Juli und 71 Stellen (5,1 Prozent) mehr als im August letzten Jahres. Auch der Bestand offener Stellen ist im Vergleich zum Vormonat wieder leicht angestiegen: um 67 Stellen (0,9 Prozent) auf 7.717. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies allerdings einen Rückgang um 524 Stellen (-6,4 Prozent). Mit Blick auf die Vorjahre befindet sich der Stellenbestand insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau.

Was erwartet die Agentur für Arbeit im Allgäu?

Mit September startet regelmäßig der Herbstaufschwung auf dem Arbeitsmarkt. Nach Ende der Sommerpause sind die Unternehmen wieder einstellungsbereiter als in der Ferienzeit, und viele junge Menschen beginnen mit einer Ausbildung, einem Studium, weiterem Schulbesuch oder einer neuen Arbeit. Dies lässt die während des Sommers gestiegenen Arbeitslosenzahlen wieder sinken. Wie stark dieser Aufschwung in diesem Jahr im Arbeitsagenturbezirk Kempten-Memmingen ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Die derzeit wieder leicht ansteigenden Stellenneuzugänge plus Stellenbestand stimmen optimistisch.