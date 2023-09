Die Agentur für Arbeit Augsburg heißt ihre Azubis herzlich willkommen

Ausbildungsbeginn

Die Agentur für Arbeit Augsburg vermittelt nicht nur jungen Menschen eine Ausbildungsstelle, sondern ist selbst Arbeitgeberin und bildet aus. Zum 1. September heißt sie sieben Azubis in ihren Reihen willkommen.

„Auch wir benötigen wie jedes andere Unternehmen, jede Behörde auch, Fachkräfte. Daher widmen wir uns intensiv der Ausbildung von Nachwuchskräften“, berichtet Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Am 1. September haben daher sieben Auszubildende ihren ersten Schritt ins Berufsleben getan und lassen sich zu Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen ausbilden.

Die Ausbildung bei der Agentur für Arbeit

Die Azubis lernen, was einen Dienstleister wie die Bundesagentur für Arbeit auszeichnet. Sie können bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands Einblick in sehr viele, unterschiedliche Aufgabengebiete erhalten und in ihrem Berufsleben dann bundesweit aktiv sein. Zudem erhalten sie eine attraktive Ausbildungsvergütung von knapp 1.100 Euro im ersten Ausbildungsjahr.

„Dass wir viel und erfolgreich in die Ausbildung unserer kommenden Fachkräfte investieren zeigt sich daran, dass in diesem Jahr von 51 südbayerischen Absolventinnen und Absolventen 27 den bayerischen Staatspreis für eine erfolgreiche Ausbildung erhalten haben“, berichtet Elsa Koller-Knedlik.

Auswahlprozess für kommendes Jahr wird jetzt schon vorbereitet

Doch auf dem bisher erreichten auszuruhen, ist keine Option. „Wir sind schon dabei, den Auswahlprozess für das kommende Jahr vorzubereiten. Auf unseren Internetseiten finden Interessierte alle Ausschreibungsunterlagen auf der Homepage der Agentur. Neben einer Ausbildung bieten wir auch zwei duale Studiengänge an: Arbeitsmarktmanagement oder Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“, wirbt Koller-Knedlik für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Agentur für Arbeit Augsburg.