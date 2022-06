Augsburger Leonhardsberg: Wie lange dauern die Bauarbeiten an?

Straßenreparatur

Stadtauswärts ist der Kreuzungsbereich am Leonhardsberg kurzfristig gesperrt und wird umgeleitet. Foto: B4BSCHWABEN.de

Das Wetter in Augsburg macht nicht nur den Menschen zu schaffen. Die Sonneneinstrahlung sorgt auch für kurzfristige Straßenarbeiten am Leonhardsberg. Wie lange die temporären Einschränkungen für Verkehr und Anliegende gelten.

Am Leonhardsberg sind in der vergangenen Woche, durch die rasch steigenden und anhaltend hohen Temperaturen Schäden an der Fahrbahn entstanden. Ab dem kommenden Montag, 27. Juni muss deshalb vor dem Kreuzungsbereich Leonhardsberg/Mittlerer Graben/Pilgerhausstraße ein Teil der Fahrbahn für Straßenbauarbeiten gesperrt werden. Damit werden die Schäden beseitigt und die Verkehrssicherheit wieder vollständig hergestellt.

Nach aktueller Planung werden die Arbeiten voraussichtlich im Laufe der ersten Juliwoche abgeschlossen sein. Eine genauere Einschätzung ist Anfang kommender Woche zu erwarten. Da die Arbeiten an dieser wichtigen Verkehrsachse der Stadt möglichst zügig durchgeführt werden sollen, wird auch nachts gearbeitet werden. Dabei handelt es sich um eine wichtige Verkehrsachse der Stadt Augsburg. Deshalb sollen die Arbeiten möglichst schnell durchgeführt werden. Dafür werden auch in der Nacht die Reparaturen an der Straße fortgesetzt.

Grundsätzlich bleibt der Kreuzungsbereich stadtauswärts und stadteinwärts weiterhin befahrbar. Unmittelbar vor der Kreuzung wird die Fahrbahn am Leonhardsberg, auf der Pilgerhaustraße und Mittleren Graben von der MAN kommend verengt. Stadtauswärts ist das Linksabbiegen Richtung Unteren Graben/MAN vorübergehend nicht möglich. Der Radverkehr wird mit dem motorisierten Individualverkehr sicher an der Baustelle vorbeigeführt. Es werde eine großräumige Umleitung über Pilgerhaustraße, Jakoberstraße, Lechhauser Straße und die Berliner Allee eingerichtet. Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Straßenbahnlinie und Buslinien sind davon nicht betroffen.