Vollsperrung am Schmiedberg: So wird der Verkehr umgeleitet

Bauarbeiten

Symbolbild. Diese Bauarbeiten sind in Augsburg geplant. Foto: segovax / pixelio.de

Der Abwasserschacht am Schmiedberg und das Brückenbauwerk über dem Stadtbach müssen von der Stadt Instand gehalten werden. Was das für den Verkehr ab dem 3. Juli bedeutet.

Während es bei dem Abwasserschacht zur kompletten Erneuerung kommt, wird die Stadtbachbrücke nur zu einem Teil saniert. Die Arbeiten sind deshalb notwendig, da der Abwasserschacht im Starkregenfall vor Überschwemmungen schützt und die Renovierung der Brücke zur Sicherstellung der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit dringend erforderlich sei. Die Maßnahme startet am 3. Juli und dauert voraussichtlich bis Mitte November 2023. Zur Durchführung der Arbeiten muss der Schmiedberg für den Straßen-, Rad - und Schienenverkehr vollgesperrt werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Welche Auswirkungen hat die Vollsperrung am Schmiedberg?

Die Anwesen können über den Hohen Weg, bzw. über den Mauerberg erreicht werden. Eine Kurzparkzone für den Anliegerverkehr wird auf Höhe Schmiedberg 11 bis 13 eingerichtet. Die Zufahrt zum Parkhaus Stadtmetzg wird über die Karolinenstraße, Am Perlachberg und Hinter der Metzg möglich sein. Für den Fußverkehr wird ein Notweg entlang der Baustelle eingerichtet. Der Radverkehr wird über den Leonhardsberg geführt. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung oder Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie fährt die Linie 1 in die Innenstadt?

In der Zeit von 03. Juli bis voraussichtlich Mitte November 2023 wird die Linie 1, zwischen „Lechhausen N.O.“ und Königsplatz abgebrochen. Dadurch kommt es zu folgenden Änderungen: Die Linien 1 und 4 werden verbunden. Von Göggingen kommend fährt die Linie 1 am Königsplatz den Bahnsteig A3 an und fährt weiter als Linie 4 nach „Oberhausen Nord“. Der Schienenersatzverkehr B1 von „Lechhausen Neuer Ostfriedhof“ fährt den gewohnten Linienweg bis zur Haltestelle „Pilgerhaustraße A“ weiter über „Karlstraße“ – Fuggerstraße – Königsplatz – zum Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung fährt der B1 vom Hauptbahnhof- Königsplatz über die Haltestellen „Staatstheater G“ – „Karlstraße“ – „Pilgerhausstraße B“ – Ersatzhaltestelle „Fuggerei“ (vor der Jakobskirche) und weiter im bekannten Verlauf nach „Lechhausen Neuer Ostfriedhof“.