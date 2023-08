Stau in Augsburg: Hier wird in den Sommerferien gebaut

Verkehr

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Die Stadt nutzt die Sommerferien für Baumaßnahmen an wichtigen Hauptverkehrsstellen. An diesen Stellen kommt es aufgrund der Maßnahmen zu Sperrungen und Umleitungen.

Die Stadt möchte die Sommerferien und die dadurch verkehrsberuhigte Situation nutzen, um weitere Baumaßnahmen durchzuführen. Neben andauernden Maßnahmen wie dem Josefinum, dem Ärztehaus in der Prinzregentenstraße und dem Schmiedberg gibt es auch neue Projekte. Dadurch kommt es Sperrungen und Umleitungen im ganzen Stadtgebiet.

Hochbaumaßnahmen am Leonhardsberg

Der Leonhardsberg wird aufgrund von Hochbauarbeiten zwischen der Einmündung des Schmiedbergs und dem Belzmühlgäßchen in der Nacht von Donnerstag, den 24.08.23 auf Freitag, den 25.08.23 auf einer Fahrspur gesperrt. Die Maßnahme beginnt bereits Donnerstagabend um 22 Uhr und wird am nächsten Tag um fünf Uhr abgeschlossen sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer mobilen Lichtsignalanlage geregelt. Der untere Bereich des Schmiedbergs, zwischen Stadtbachbrücke und Hinter der Metzg, ist für Fußgänger auf der südlichen Seite gesperrt. Am Leonhardsberg ist daher ein Rad- und Fußgängertunnel eingerichtet. Auf der südlichen Seite entfallen zudem die Parkplätze.

Baustelle am Schmiedberg

Der Schmiedberg bleibt weiterhin eine Baustelle. Seit dem dritten Juli wird der Abwasserschacht erneuert sowie die Stadtbachbrücke teilsaniert. Dafür ist eine Vollsperrung für den Straßen-, Rad- und Schienenverkehr nötig. Betroffene Anwesen bleiben allerdings über den Hohen Weg und den Mauerberg erreichbar. Außerdem wird eine Kurzparkzone für den Anliegerverkehr auf Höhe Schmiedberg, Hausnummer elf bis 13 eingerichtet. Die Zufahrt zum Parkhaus Stadtmetzg erfolgt über die Karolinenstraße, am Perlachberg und Hinter der Metzg. Für Fußgänger wird ein Notweg eingerichtet, Radfahrer müssen jedoch auf den Leonhardsberg ausweichen. Die Linie 1 fährt zwischen den Haltestellen „Lechhausen Neuer Ostfriedhof“ und „Königsplatz“ als B1. Die Straßenbahnlinie 1 Richtung Göggingen wird mit der Linie 4 verbunden. Von Göggingen fährt sie nach Oberhausen als Linie 4 weiter. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte November 2023.

Erneuerung von Gleisanlagen

Zudem finden Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße durch die Stadtwerke Augsburg statt.

In der ersten Bauphase vom 21. August bis zum ersten September wird der Abschnitt stadteinwärts zu einer Einbahnstraße, dafür wird eine Umleitung über die Butzstraße eingerichtet. Von 20 Uhr bis fünf Uhr wird es daher zu einer erhöhten Lautstärkeentwicklung kommen.

In der zweiten Bauphase vom vierten bis achten September ist die Straße nachts komplett gesperrt, tagsüber ist sie stadteinwärts eine Einbahnstraße. Hier kann es zwischen 20 Uhr und fünf Uhr ebenfalls zu einer erhöhten Lautstärkeentwicklung kommen. Die Straßenbahn fährt weiterhin durch das Baufeld aber in reduzierter Geschwindigkeit. Busse müssen entsprechend der Einbahnstraße umgeleitet werden.

Arbeiten auf dem künftigen Bahngelände

Auf der Rosenaustraße wird anlässlich der bevorstehenden Öffnung des Bahnhofsportal West eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Es wird dadurch zu Engstellen auf der Fahrbahn auf Höhe des Sebastian-Buchegger-Platz kommen. Die Arbeiten beginnen am 21. August.

Die Deutsche Bahn führt bis zum siebten September außerdem in der Pferseer Unterführung Wartungsarbeiten durch. Dadurch kommt es nachts zu Engstellen, die durch eine Ampel geregelt werden. Ab circa 21 Uhr kann die Linie 6 den Streckenabschnitt in Richtung Stadtbergen daher nicht mehr befahren. Außerdem verkehrt sie nur noch bis zum Hauptbahnhof. Als Ersatz werden Busse eingesetzt, die als B6 zwischen dem Königsplatz und Stadtbergen fahren. Tagsüber wird die Baustelle auf den Gehweg zurückgebaut, wo die Arbeiten wechselseitig stattfinden. Eine Seite des Gehwegs bleibt dabei immer offen. Der Radverkehr wird während der Baumaßnahme im Verkehr mitfließen.

Asphalterneuerungen

Zwischen der Wellenburger Straße und Graf-von-Seyssel-Straße wird die Asphaltdecke erneuert. Es wird teilweise auch nachts gearbeitet, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten und die Maßnahme schneller abzuschließen. Aufgrund der Baumaßnahme fallen vorrübergehend auch die Parkplätze weg, dafür werden allerdings frühzeitig Halteverbotsschilder aufgestellt. Für den Fußverkehr wird ein Notgehweg aufgestellt, der Zugang zu den Grundstücken ist allerdings nur beschränkt möglich. Betroffene Anwohner sollen sich diesbezüglich mit der Baufirma vor Ort absprechen.

Bauarbeiten Kriegshaber

Für den Neubau der Polizeiinspektion-West werden die Hausanschlüsse verlegt. Dafür ist die Reeseallee bereits seit dem 12. Juni ab der Kreuzung Bürgermeister-Ackermann-Straße bis zur Einmündung der Carl-Schurz-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung verläuft über die Bürgermeister-Ackermann-Straße, Familie-Einstein-Straße, Sepp-Mastaller-Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum elften September gehen.

Fernwärme für Oberhausen: „Nordspange 2“

Von der der Dieselstraße beginnend nach Norden in Richtung Zirbelstraße wird unter Vollsperrung in mehreren Abschnitten eine weitere Fernwärmeleitung gebaut. Die Baumaßnahme hat Anfang Mai begonnen und mehrere Abschnitte wurden bereits fertiggestellt. Seit den Sommerferien erfolgen die Arbeiten in der Ahornerstraße und der Schönbachstraße zwischen Ahornerstraße und Weiherstraße. Bis zum Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Baumaßnahme Prinzregentenstraße

In der Prinzregentenstraße wird das Ärztehaus seit Februar letzten Jahres neugebaut. Die AVV-Haltestellen wurden dafür verlegt und der nördliche Geh- und Radweg ist aufgehoben. Fußgänger und Radfahrende werden auf die andere Straßenseite geleitet. An der Einmündung der Prinzregen-tenstraße zum Prinzregentenplatz entsteht für die Dauer der Maßnahme eine mobile Lichtsignalanlage. Ende 2023 wird die Maßnahme abgeschlossen sein.

Umbaumaßnahmen Josefinum

Aufgrund der Baustelle am Josefinum ist die Kapellenstraße zwischen August-Wessels-Straße und Mendelssohn-Straße für den gesamten Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Die Anton-Bruckner-Straße kann bis zur Einmündung Hans-Sachs-Straße jedoch befahren werden. Die Umleitung dafür ist beschildert. Fußgänger können die Baustelle Kapellenstraße auf der östlichen Gehwegseite jederzeit verkehrssicher passieren. Der Haupteingang des Josefinums wurde auf die Westseite des Gebäudes verlegt. Der Fußverkehr wird dorthin über den Josef-Kerker-Weg sowie von Norden kommend, über die Hirblinger Straße umgeleitet. Die Bauarbeiten werden Ende April 2025 abgeschlossen sein.