Neues stellvertretendes Vorstands-mitglied - Stadtsparkasse Augsburg

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse berief Haltmayr zum 1. August 2020, mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied.

Haltmayr vertritt die Vorstandsmannschaft der Stadtsparkasse

Gleichzeitig übernahm der 41-jährige als Bereichsdirektor Sparkasse.direkt die Verantwortung für den medialen Vertrieb Service.direkt, Beratung.direkt und Business.direkt. Andreas Haltmayr vertritt die Vorstandsmannschaft um Rolf Settelmeier, Cornelia Kollmer und Wolfgang Tinzmann im Verhinderungsfall.

„Eigengewächs“ der Stadtparkasse

Haltmayr ist verheiratet, hat zwei Kinder und absolvierte bereits seine Ausbildung bei der Stadtsparkasse. Der gebürtige Aindlinger wurde laut Stadtsparkasse seit drei Jahren gezielt auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Als „Eigengewächs“ der Stadtparkasse war Andreas Haltmayr nach seiner Ausbildung in verschiedenen Bereichen des Kreditinstituts tätig und konnte so einen Überblick über die große Bandbreite des Sparkassengeschäfts gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Erst im Privatkundenvertrieb als Berater, dann als Geschäftsstellenleiter, sammelte er parallel Erfahrungen als Trainer und Prüfer an der Sparkassenakademie in Landshut. Nach seinem Studium in Bonn und Wien übernahm der diplomierte Sparkassenbetriebswirt als Marktbereichsleiter und seit 2013 als Regionaldirektor Private Kunden Verantwortung für das Geschäftsfeld Privatkunden und damit alle Geschäftsstellen.

„Dank seiner langjährigen Erfahrung im Kundengeschäft und in Führungspositionen ist Andreas Haltmayr hervorragend qualifiziert dabei mitzuhelfen, die Stadtsparkasse Augsburg strategisch und operativ in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen", ist sich Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier sicher.

Hintergrund: Dr. Walter Eschle im Ruhestand

Zum 1. August hat Wolfgang Tinzmann die Nachfolge von Dr. Walter Eschle im Vorstand angetreten. Eschle hat sich zum 31. Juli in den Ruhestand verabschiedet. Sein Amt als stellvertretender Vorstandsvorsitzende hat Cornelia Kollmer übernommen. Kollmer vertritt damit Rolf Settelmeier.