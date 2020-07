Stadtsparkasse Augsburg verabschiedet Dr. Walter Eschle

Nur wenige Kollegen konnten sich aufgrund von Corona von Dr. Walter Eschle verabschieden. Dieser geht nämlich in den Ruhestand. Dennoch stattete die Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Oberbürgermeisterin Eva Weber, Dr. Eschle einen Beuch zum Abschied ab. 18 Jahre stand dieser mit an der Spitze der Augsburger Stadtsparkasse.

Rolf Settelmeier: Eschle hat die Sparkasse vorangebracht

In dieser Zeit konnten die Marktanteile im gewerblichen Bereich ausgebaut werden, woran auch die Finanzmarktkrise 2008/2009 wenig änderte. Beim Leasinggeschäft gehört die Stadtsparkasse seit Jahren zu den führenden in Deutschland, hieran hatte Eschle großen Anteil, erklärte das Kreditinstitut in einer Mitteilung. Weiter heißt es, Eschle, der regelmäßig ehrenamtlich am Landgericht Augsburg als Handelsrichter agiert, hätte es geschafft, dass die Sparkasse unter seiner Ägide mit Experten in allen Bereichen der gewerblichen Finanzierungen gut strukturiert in die Zukunft blicken könne. Dafür dankte Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier seinem scheidenden Kollegen und konstatierte: „Mit seinem Engagement hat Walter Eschle die Sparkasse erfolgreich mitgestaltet und weiter vorangebracht.“ Auch seine Vorstandskollegin Cornelia Kollmer bedankte sich für die Zusammenarbeit und wünschte Eschle einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt.

Generationenwechsel zum 01. August

Für die Nachfolge Eschles hat sich die Stadtsparkasse Augsburg schon frühzeitig Pläne gemacht. Bereits im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Wolfgang Tinzmann die Nachfolge des scheidenden Vorstandsmitgliedes antreten wird. Zusammen mit Rolf Settelmeier und Cornelia Kollmer wird der Vorstand damit wieder drei Mitglieder enthalten.

Über die Stadtsparkasse Augsburg

Mit einer Bilanzsumme von sechs Milliarden Euro ist die Stadtsparkasse Augsburg ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. Als einer der großen Arbeitgeber in und um Augsburg beschäftigt die Bank knapp 1.000 Mitarbeiter. Sie ist einer der Marktführer bei Privat- und Firmenkunden mit einem Anteil von über 50 Prozent – und damit eines der größten schwäbischen Kreditinstitute.