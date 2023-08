Die Zimmerei Brecheisen hat einen neuen Inhaber

Unternehmensübergabe

Von links: Geschäftsführer Alexander Brecheisen, Inhaber Leonhard Brecheisen, Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Landrat Martin Sailer bei der Führung durch die Zimmerei. Foto: Zimmerei Brecheisen/Julia Pietsch

Die Zimmerei Brecheisen GmbH in Fischach wird an die nächste Generation übergeben. Inhaber Leonhard Brecheisen gibt das Familienunternehmen an seinen Sohn Alexander Brecheisen weiter. Bei einer Führung durch die neugebaute Halle in Fischach konnten sich Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Peter Ziegelmeier einen Eindruck vom Betrieb machen.

Unternehmensschwerpunkte

Das Unternehmen ist vor allem in Holzbau und -verarbeitung, Innenraumgestaltung und -ausbau und der Herstellung von Carports und Überdachungen tätig. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sonderlösungen im Trockenbau, insbesondere im Schall-, Feucht-, und Wärmeschutz. Geschäftsführer Alexander Brecheisen hat aufgrund des Unternehmensprofils eine Meisterausbildung zum Zimmerer und Stuckakteur absolviert, um eine gute Voraussetzung für den Trockenbau zu haben.

Politischer Besuch

Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Peter Ziegelmeier haben die Zimmerei Brecheisen Mitte August besucht. Die Politiker wurden durch die neugebaute Halle in Fischach geführt, die auch einen Ausstellungsraum beinhaltet. Landrat Sailer drückte sich positiv über die Entwicklung des Betriebsgebäudes und die familieninterne Unternehmensnachfolge aus. „Es ist schön zu sehen, wenn ein Unternehmen mit gutem Gewissen in die fähigen Hände der nächsten Generation übergeben werden kann. So wie hier in Fischach sieht eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge aus.“, erklärt Landrat Sailer.