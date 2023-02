Begegnungsland Lech-Wertach e. V. hat eine neue Leitung

Personalie

Raphael Morhard (Mitte) und Benjamin Früchtl (2. v. l.) tauschten sich bei ihrem Besuch mit Landrat Martin Sailer (2. V. r.), Herwig Leiter, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung (rechts) und Johanna Rügamer, Fachbereichsleiterin Mobilität und Klimaschutz aus. Foto: Lea Koch

Ab dem 1. März 2023 übernimmt Raphael Morhard aus Wehringen die Geschäftsführung der Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach e. V. Damit tritt er die Nachfolge von Benjamin Früchtl an, der sich nach vielen Jahren künftig neuen beruflichen Herausforderungen widmen möchte. Kürzlich kamen beide zu einem Besuch ins Landratsamt Augsburg, um die vergangene und künftige Zusammenarbeit mit Landrat Martin Sailer zu besprechen.

Heimat selbst gestalten

Während des Termins tauschten sich der Landrat, Raphael Morhard, Benjamin Früchtl, Herwig Leiter (Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung) und Johanna Rügamer (Fachbereichsleiterin Mobilität und Klimaschutz) unter anderem über „Leader“, dass seit Jahrzehnten bewährte Förderinstrument zur Entwicklung ländlicher Regionen, aus, dessen zentrale Elemente Vernetzung, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit, Lebensqualität, regionale Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung sind. Ziel von „Leader“ ist es, den Regionen und insbesondere ihren Bürgern die Chance zu geben, ihre Heimat selbst zu gestalten.

Aktuell betreute Projekte

Aktuell werden durch die Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach e. V. noch drei nicht abgeschlossene Leader-Projekte der alten Förderphase betreut. Die „Chocolaterie der Sinne“ in Schwabmünchen, der „Naturlehrpfad Rund um den Lochbach“ mit der Stadt Königsbrunn als Projektträger und das Projekt des Naturmuseums in Königsbrunn „Wie funktioniert die Natur in unserem Lebensraum“.

Pläne für die Zukunft

Die neue Leader-Förderperiode soll ab Mitte des Jahres 2023 anlaufen und 2027 zum Abschluss kommen. Überdies begleitet die Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach e. V. momentan die Planung für den Ausbau von erneuerbarer Energie in ihrem Satzungsgebiet. So wurde im vergangen Jahr eine gemeinsame Windkraftpotenzialstudie in Auftrag gegeben, um einen koordinierten Ausbau von Windkraft in den Mitgliedskommunen zu ermöglichen. Im Zuge dessen wurde ebenfalls eine Machbarkeitsstudie zu Organisationsformen vergeben, um auch interkommunale Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu gewährleisten. Des Weiteren soll ein digitaler Energienutzungsplan für die Region erstellt werden, der Zukunftsszenarien für Energieerzeugung und -vermarktung in der Region erfasst.

Freude über die künftige Zusammenarbeit

Landrat Martin Sailer freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Raphael Morhard und einen regemäßigen Austausch: „Ich bin mir sicher, Sie werden die Projekte der Regionalentwicklung mit genauso viel Engagement vorantreiben, wie es in der Vergangenheit Herr Früchtl getan hat und darf Ihnen viel Freude und Erfolg in Ihrem neuen Aufgabenbereich wünschen.“