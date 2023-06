Handwerkskammer für Schwaben wird zur Meisterkursstätte auditiert

Auszeichnung

Dr. Michael Oelck überreicht die Auszeichnung an die Handwerkskammer für Schwaben, Foto: Sascha Schneider, HWK Schwaben

Das vor knapp über einem Jahr eröffnete Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Augsburg ist zur bundesweit empfohlenen Schulungsstätte auditiert worden. Was das für die Schulungsstätte bedeutet.

Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) hat mit ihrem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Augsburg den Kriterien für eine hervorragende Meisterausbildung des LandBauTechnik Bundesverbands e.V. erfolgreich entsprochen und ist zur bundesweit empfohlenen Schulungsstätte auditiert worden. Somit zählt der Landtechnik-Bereich des BTZ nun zum bundesweiten Netzwerk der für die besondere fachliche Qualität ausgezeichneten Meisterkurstätten des Land- und Baumaschinenmechatroniker-Handwerks.

Verleihung der Auszeichnung

Bei einer feierlichen Übergabe in Augsburg erhielt die HWK Schwaben die offizielle Auszeichnung des LandBauTechnik Bundesverbands e.V., in Zusammenarbeit mit dem Verband für Land- und Baumaschinentechnik in Bayern. „Es ist sehr erfreulich, dass eine weitere Kursstätte der zwölf auditierten Meisterkursstätten in Deutschland dazu kommt“, bestätigt Gottfried Voigt, Geschäftsführer des Verbands in Bayern. „Mit der Auditierung zeigt die HWK Schwaben auf, dass sie eine hochmoderne und aktuelle Ausstattung sowie qualifiziertes Personal im Land- und Baumaschinenmechatroniker-Handwerk priorisiert“, sagt Voigt.

Nach diesem Modus wird die Auszeichnung vergeben

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands, Dr. Michael Oelck, überreichte die Urkunde und das Schild, mit denen die Schulungsstätte auf die qualitative Anerkennung auch visuell in den Schulungsräumen hinweisen kann. Daneben ist die Kursstätte von nun an auch in den Print- und Digital-Medien des Bundesverbands als besonders zu empfehlende Meisterkursstätte der Branche abgebildet. „In die Bewertung zur Auditierung fließen unter anderem die Bandbreite der Unterrichtsthemen, die technische Ausstattung sowie auch die gesamte Infrastruktur rund um die Werkstätten und Unterrichtsräume, die Zusammenarbeit mit Prüfungsausschüssen und Innungen sowie die fachliche Qualität des Schulungspersonals ein“, erläutert Oelck die Gründe für die Auszeichnung.

„Es ist uns äußerst wichtig, beste Lehr- und Lernbedingungen hier vor Ort in der Ausbildungsstätte für die Branche zu schaffen. Dass dies vom Bundesverband anerkannt und gewürdigt wird, ist eine große Freude für uns“, bestätigt Rainer Hüls, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Bildung der HWK Schwaben.

Die HWK Schwaben zieht eon positives Fazit

Die Auditierung durch den Bundesverband ist für die HWK Schwaben nicht die erste. Sie sind bereits als Schulungsstätte zur „Fachkundigen Person Hochvolt“ ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns sehr, dass die HWK Schwaben am Puls der Zeit ist und auch den Fokus auf die Elektrifizierung richtet. Zusammen mit dem Meisterkurs bieten sich hier hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten im Land- und Baumaschinenmechatroniker-Handwerk“, so Bundesverbands-Chef Oelck weiter.