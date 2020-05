Bauarbeiten am Augsburger Hauptbahnhof schreiten voran

Seit Jahren will das Projekt Augsburg City aus dem Hauptbahnhof eine moderne Drehscheibe des Nah- Regional- und Fernverkehrs machen. Die Bauarbeiten hierfür begannen Mitte 2015, Ende 2017 hat der Tunnel das Bahnhofsgebäude erreicht und Anfang 2018 waren die Vorbereitungen für die Untertunnelung des denkmalgeschützten Gebäudes abgeschlossen.

Bauarbeiten rücken zu den Gleisen 3 und 4 vor

Seitdem ist der Fortschritt zu beobachten. Am Mittwoch, 20. Mai, geht der Personenbahnsteig D inklusive der Gleise 6 und 7 wieder in Betrieb. Ebenso wie die bereits fertiggestellten Bahnsteige E und F, welcher erst 2018 neu gebaut wurde, hat auch der Bahnsteig D größtenteils ein neues Dach bekommen. Anschließend sollen die Bauarbeiten für den Straßenbahntunnel und die Bahnsteigunterführung zum nächsten Abschnitt im Bereich der Gleise 3 und 4 vorrücken.

Ablauf der Bauarbeiten an den Gleisen



Die Stilllegung von jeweils nur zwei Gleisen hat einen Grund: Der Bahnbetrieb läuft währenddessen weiter. Die stillgelegten Gleise inklusive Bahnsteige werden nach und nach komplett abgerissen, aus dem Erdreich wird zunächst eine 7,50 Meter tiefe und 19 Meter breite Baugrube ausgehoben. In dieser Baugrube wird einerseits die Unterführung gebaut, andererseits entstehen hier sogenannte Eisenbahnüberführungen: Brücken aus Beton und Stahl, über die künftig die Züge rattern. Als Brückenpfeiler dienen einbetonierte Bohrpfähle, ein Deckel aus Beton liegt auf den Pfählen auf. Ist die Brückenkonstruktion fertig, werden die darüber liegenden Gleise wieder verlegt und die Personenbahnsteige wiederaufgebaut. Anschließend rücken die Bauarbeiten wieder um jeweils zwei Gleise weiter.

Barrierefreiheit dank Aufzügen und Rolltreppen

Künftig sollen Zugpassagiere von den Bahnsteigen über Rolltreppen und Aufzüge in die Unterführung für Fußgänger in acht Metern Tiefe gelangen. Diese wird auf 18 Meter verbreitert und ist damit doppelt so breit wie zuvor. Von den bereits fertiggestellten Personenbahnsteigen aus können Passanten einen Blick in die Baustelle werfen und erahnen, wie es hier in Zukunft aussehen wird.

Tunneldurchbruch soll 2021 erfolgen

Der Tunneldurchbruch hat am Augsburger Hauptbahnhof Anfang August 2019 gestartet. Da, wie bereits Anfang April verkündet, die Corona-Krise keine Auswirkungen auf die Bauarbeiten hat, ist noch immer damit zu rechnen, dass der Tunneldurchbruch 2021 erfolgt. Bislang ist das fertige Tunnelstück vom Portal West an der Rosenaustraße bis zur Eisenbahnüberführung Gleis 5 und 6 bereits 190 Meter lang.

Im Jahr 2021 soll dann der letzte Akt des Rohbaus folgen: Der Durchbruch der Mauer unter dem Empfangsgebäude, die momentan den Bereich zwischen den beiden Tunnelhälften im Westen und Osten stabilisiert. Der Rohbau des Tunnels soll größtenteils Ende 2021 abgeschlossen sein, 2022 folge dann der Innenausbau und die technische Ausrüstung der Strecke für die Straßenbahnen und die unterirdische Straßenbahnhaltestelle sowie den Fußgängertunnel..