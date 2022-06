Hitradio RT1 ist zweifach für den Hörfunkpreis nominiert

Auszeichnung

Karsten Kröger freut sich über die Nomminierung zum Publikumspreis des BLM. Foto: Karsten Kröger

Große Freude beim Hitradio RT1 Sender-Network: Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) bekannt gibt, ist die achtstündige Personality-Show „Der neue Samstag mit Susanka“ für den Publikumspreis der BLM nominiert. Genaueres über das Publikums-Voting des BLM.

Ebenso wie die „Hitradio RT1 Morgenmeinung“ aus der Morningshow „Störmann & Co“. Dabei handelt es sich um eine interaktive Benchmark, die im Schwerpunkt die Meinungen der Hörer aus dem Sendegebiet abbildet.

Der Programmgeschäftsführer ist hocherfreut

„Wir sind sehr glücklich über die beiden Nominierungen. Dies zeigt uns, dass Content-Qualität und sehr gute Unterhaltung von der Jury Anerkennung erhalten!“, freut sich Hitradio RT1 Programmgeschäftsführer Karsten Kröger.

Das Voting für den beliebtesten Beitrag

Ab sofort kann per Voting auf der Homepage der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien abgestimmt werden, welcher Beitrag den Publikumspreis bekommt. Die Abstimmung endet mit dem 27 Juni 2022. Der Preis wird innerhalb der Lokalrundfunktage am 5. Juli 2022 in Nürnberg verliehen.

Der Preis hat eine lange Tradition

Dieses Jahr werden zum 35. Mal die „BLM-Hörfunk-Preise“ in verschiedenen Kategorien (wie zum Beispiel Nachwuchs, Moderation oder Unterhaltung und Comedy) vergeben. Bereits seit 1988 werden die besten Hörfunkbeiträge mit lokaler Bedeutung in verschiedenen thematischen Kategorien ausgezeichnet und prämiert.