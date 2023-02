Hitradio RT1 eröffnet Comedy Club in Augsburg

Kultur

Hitradio RT1-Programmgeschäftsführer Karsten Kröger blickt positiv auf das neue Stand-Up-Comedy-Projekt in Augsburg. Foto: Hitradio RT1

Der Comedy Club findet am 01. und 22. März statt. Durch den Abend führt RT1-Moderatorin Larissa Schütz. „Mit dem Hitradio RT1 Comedy Club verfolgen wir zwei Missionen. Erstens: Unseren Hörern in Anbetracht der aktuellen Weltlage ein paar fröhliche und sorgenfreie Abende zu bescheren. Und zweitens: Newcomern aus der Region eine Bühne zu bieten, die sie bisher noch nicht haben“, erklärt Schütz.

Comedy nicht nur in Großstädten

„Stand-Up-Comedy erfreut sich in Deutschland seit einigen Jahren großer Beliebtheit, findet aber bisher hauptsächlich in Großstädten wie Berlin, Köln oder München statt. Vielen jungen Einsteigern bleibt deshalb oft aus zeitlichen oder finanziellen Gründen die Chance verwehrt, auf offenen Bühnen aufzutreten und erste Schritte in der Comedy-Welt zu machen“, ergänzt Schütz.

Erfahrungswerte sammeln

„Ob Comedy-Nachwuchs, oder Profi, wir freuen uns über jeden, der uns und unsere Hörer zum Lachen bringt! Ich bin überzeugt, dass wir in der Region viele Talente haben, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Bei unserem RT1 Comedy Club können sie sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln und mit Profis in Kontakt kommen“, sagt Hitradio RT1-Programmgeschäftsführer Karsten Kröger.