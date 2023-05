ZG Raiffeisen kooperiert zukünftig mit Hoyer

Kooperation

Die ZG Raiffeisen wird in ihrem Geschäftsbereich Energie in Zukunft vorbehaltlich der Freigabe des Kartellamtes Hoyer als Partner haben. Die ZG Raiffeisen Energie ist eine Tochter der ZG Raiffeisen. Der Vertrag wurde vor wenigen Tagen von beiden Geschäftspartnern unterschrieben.

Energiewende bringt Herausforderungen mit sich

„Die Energiebranche steht vor der großen Herausforderung der Energiewende.“, sagt ZG Raiffeisen-Vorstand Lukas Roßhart. „Gemeinsam mit Hoyer wollen wir die Kundinnen und Kunden in Baden-Württemberg noch viele Jahre mit fossiler Energie versorgen.“ Darüber hinaus könne Hoyer Expertise in Zukunftstechnologien in das Unternehmen einbringen. Hoyer, mit Niederlassung in Pöttmes ist ein mittelständiges Familienunternehmen und ein konzernunabhängiger Mineralölhändler in der Branche. Bereits in den vergangenen Jahren hat Hoyer seinen Wachstumskurs in den Süden Deutschlands ausgedehnt.

Herausforderungen partnerschaftlich angehen

Im klassischen Handelsgeschäft mit fossilen Energien sieht Geschäftsführer Thomas Hoyer die ZG Raiffeisen Energie sehr gut aufgestellt. Beide Geschäftsführer bekräftigen aber, dass sich ansonsten nichts ändern würde. Auch von der ebenfalls im Energiehandel tätigen ZG Raiffeisen-Tochter Honeck Waldschütz Energie GmbH übernimmt Hoyer 40 Prozent. Über den Kaufpreis des gesamten Geschäfts haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.