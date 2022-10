Externe Nachfolgelösung: Welche Auswirkung hat die aktuelle Krisensituation?

Dr. Heiko Frank und Armin Schöpke, WTS Advisory AG

Armin Schöpke und Dr. Heiko Frank sind unsere Experten für Mergers & Acquisitions. Foto: WTS

Viele Unternehmen haben derzeit operativ an mehreren Fronten zu kämpfen. Auf der einen Seite explodieren die Kosten für Vorprodukte, Rohstoffe und Energie auf Grund immer noch gestörter Lieferketten sowie der reduzierten Energielieferungen Russlands. Gleichzeitig können diese erhöhten Kosten zumeist nur teilweise beziehungsweise zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden, was die Unternehmensergebnisse belastet.

„Unser Unternehmen befindet sich – wie wahrscheinlich viele – in einer komplexen Krisensituation. Zwar haben wir die Pandemie bislang gut weggesteckt, jedoch machen uns Lieferengpässe und die steigenden Energiekosten zu schaffen. Wie wird sich das wirtschaftliche Umfeld mittelfristig weiterentwickeln?“

Unsere Experten für Mergers & Acquisitions, Dr. Heiko Frank und Armin Schöpke von der WTS Advisory AG antworten:

Das Verhalten von Gazprom beziehungsweise Russland zu Beginn dieses Septembers rund um die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nordstream 1 und deren Wiederinbetriebnahme sind ein Spiegel der derzeitigen Verunsicherung bei Verbrauchern, Unternehmen und Investoren. Den Anfang nahm diese Verunsicherung mit Beginn der Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die weltweiten Lieferketten. Verstärkt wurden und werden die Lieferkettenprobleme durch die Blockade des Suezkanals im Jahr 2021 und Chinas anhaltende Null-Covid-Politik. Hinzu kommt seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vor mehr als einem halben Jahr die Versorgungsunsicherheit und die immer weiter steigenden Kosten im Energiebereich.

Zusammenfassend lassen sich diese Entwicklungen in den Wachstumsprognosen des ifo-Instituts erkennen, welches seine Prognosen für das BIP-Wachstum 2022 innerhalb von 9 Monaten in 4 Schritten von 5,1 Prozent (Herbst 2021) auf zuletzt nur noch 2,5 Prozent (Sommer 2022) wiederholt korrigieren musste. Auch das Konsumklima hat sich in den letzten Monaten erheblich eingetrübt, nachdem es im Nachgang der ersten Corona-Welle deutlich zugelegt hatte. Die vorgenannten Entwicklungen beeinflussen sowohl die Unternehmensergebnisse auf breiter Front negativ als auch das Investitionssentiment am M&A-Markt, was sich in zurückgehenden EBITDA-Multiplikatoren ausdrückt. Beide Faktoren zusammengenommen ergeben entsprechend geringere Unternehmensbewertungen und bewirken Zurückhaltung im Transaktionsmarkt.

Krisensituation belastet Unternehmensergebnisse

Die größten Herausforderungen stellen sich deutschen Unternehmen derzeit auf der Kostenseite. Zum einen sind die internationalen Lieferketten seit über zwei Jahren erheblich gestört. In der Folge haben sich Vorprodukte wie etwa Computerchips erheblich verknappt und verteuert. Darüber hinaus belasten stark gestiegene Energiekosten insbesondere energieintensive Branchen und Branchen, die auf Erdgas als Vorprodukt angewiesen sind. So haben sich die Strompreise für Industriekunden gemäß BDEW von 21,38 ct/kWh im Jahr 2021 auf 40,05 ct/kWh im Juli 2022 fast verdoppelt. Die Gaspreise haben sich mit einer Erhöhung der Future-Preise für das Jahr 2023 von 46 EUR/MWh Anfang 2022 auf 200 EUR/MWh zu Ende August 2022 sogar vervierfacht. All diese Faktoren kulminieren in einer anhaltend hohen Inflationsrate von 7,9 Prozent für August 2022. Diese erheblichen Kostensteigerungen treffen auf ein äußerst zurückhaltendes Konsumklima, das sich mit einem Indexwert von -36,5 auf dem tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren befindet. Im Ergebnis führen diese Kostensteigerungen bei beschränkten Möglichkeiten zur Weitergabe an die Kunden zu einer erheblichen Belastung der Unternehmensergebnisse. Beispielhaft ist im zweiten Quartal 2022 der Gesamtumsatz der DAX-Konzerne um 13,7 Prozent gegenüber Q2/2021 gestiegen, wobei der Gesamtgewinn jedoch um 19,3 Prozent zurückging.

Unsicherheit belastet Multiples

Um eine Aussage über die Entwicklung von EBITDA-Multiples bei M&A-Transaktionen treffen zu können, hat das M&A-Team der WTS Advisory eine umfangreiche Auswertung von Transaktionen im Zeitraum September 2021 bis August 2022 vorgenommen. Eine Datenauswertung zeigt, dass die Multiples für fast alle untersuchten Branchen um das 2-fache bis 11-fache des EBITDA zurückgegangen sind. Der Rückgang der Multiples auf breiter Front ist eine typische Reaktion in einem von großen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld. Diese Verunsicherung muss in Form von Risikoabschlägen bei der Unternehmensbewertung Berücksichtigung finden – das Ergebnis sind zurückgehende Multiples. Erschwerend kommt hinzu, dass M&A-Aktivitäten auf der Käuferseite typischerweise zum Teil mit Fremdkapital finanziert werden. Die Finanzierungsmöglichkeiten haben sich in den letzten Monaten insbesondere aus zwei Gründen verschlechtert. Zum einen hat das Zinsniveau deutlich angezogen, was Finanzierungen entsprechend verteuert. Allein der 6-Monats-EURIBOR als Basiszinssatz hat sich in diesem Jahr vom -0,5 Prozent auf 1,3 Prozent erhöht. Zum anderen sind die finanzierenden Banken vorsichtiger geworden und gewähren geringere EBITDA-Multiple beziehungsweise Verschuldungsgrade als Akquisitionsfinanzierung.

Die Konsequenz sind rückläufige Unternehmensbewertungen

Wir sehen im M&A-Markt derzeit somit eine Situation, in der auf breiter Front rückläufige Unternehmensgewinne auf vorsichtige Investoren treffen, die nur geringere Multiplikatoren zu zahlen bereit sind. Die logische Konsequenz daraus sind geringere Unternehmensbewertungen (Enterprise Value, „EV“). Es zeigt sich, dass der doppelt negative Effekt aus Gewinnrückgang und geringerem Multiplikator eine erhebliche Reduzierung des EV zur Folge hat. Im Beispiel wird das Unternehmen statt mit einem EV von 81 Millionen Euro (10 Millionen Euro EBITDA x Multiple von 8,1) nur noch mit einem EV von 35,1 Millionen Euro (9 Millionen Euro EBITDA x Multiple 3,9) bewertet. Auffällig ist bei diesem Beispiel, dass der Multiple-Effekt sehr viel stärker ist als der Ergebniseffekt. Durch eine Konzentration auf strategische Käufer, die typischerweise bereit sind, einen strategischen Aufpreis zu bezahlen, könnte diesem Effekt entgegengewirkt werden.

Rückgängige Bewertungen belasten M&A-Aktivitäten

Als M&A-Berater beobachten wir anhand aktueller Mandate sowie auf Basis unseres laufenden Austauschs mit allen relevanten Marktteilnehmern, dass es sowohl bei der Bereitschaft, Unternehmen beziehungsweise Unternehmensteile zu verkaufen, als auch bei der Investitionsbereitschaft von Finanzinvestoren und Strategen eine gewisse Zurückhaltung gibt. Dies ist nur allzu verständlich, da Verkäufer nicht ohne Not einen rückläufigen EV realisieren möchten und Investoren in unsicheren Zeiten abwartend reagieren. In den letzten Wochen ist zudem zu beobachten, dass immer häufiger Transaktionen „auf Eis gelegt“ oder gar komplett abgesagt werden – zu groß sind die Unsicherheiten im Markt. Dies wird auch von der Tatsache unterstrichen, dass es im ersten Halbjahr 2022 keinen IPO in Deutschland gab. Rein statistisch zeigt der M&A-Markt in Deutschland für das erste Halbjahr 2022 ein ambivalentes Bild. Während die Anzahl der Transaktionen gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 von 506 auf 524 leicht zulegen konnte, reduzierte sich das Deal-Volumen deutlich von 113,4 Milliarden Euro auf 66,3 Milliarden Euro, was die These der rückläufigen Unternehmensbewertungen zusätzlich stützt. Darüber hinaus lässt sich auch innerhalb des Jahres 2022 ein Rückgang der Private Equity finanzierten Transaktionen von 125 in Q1/2022 auf 115 in Q2/2022 beobachten.

Fazit

Rückläufige Unternehmensgewinne und geringere EBITDA-Multiples belasten derzeit die Unternehmensbewertungen und somit die M&A-Aktivitäten in Deutschland. Gleichzeitig steht Private Equity Investoren mit 1,4 Billionen US-Dollar weltweit eine Rekordsumme an zu investierenden Mitteln zur Verfügung, die während der Investitionsphase der Fonds allokiert werden müssen. Darüber hinaus gibt es Branchen wie etwa Industrie oder Telekommunikation, die von geringeren Multiplikatoren bisher weniger betroffen sind. Da es für Unternehmen mit starken Wachstumsambitionen zunehmend schwieriger wird, diese aus dem laufenden Cashflow bzw. auf Basis der eigenen Kapitaldienstfähigkeit zu finanzieren, ergeben sich hier Chancen für Investoren, zu attraktiven Bewertungen in spannende Wachstumsstories einzusteigen. Es beginnt also die Zeit der „mutigen Käufer“, die antizyklisch Chancen nutzen wollen.

