Wieland übernimmt Small Tube Products

Transaktion

Wieland vertreibt weltweit Halbfabrikate aus Kupfer und Kupferlegierungen. Foto: Wieland Gruppe

Am 31. Juli wurde das amerikanische Metallrohrwerk offiziell übernommen. Wieland verwirklicht damit seine Pläne, die Präsenz auf dem amerikanischen Markt weiter auszubauen.

Am 31. Juli übernahm Wieland das Unternehmen Small Tube Products mit Sitz in Duncansville, Pennsylvania. Damit baut Wieland nicht nur sein Produktportfolio und seine Produktkapazitäten weiter aus, sondern auch die Marktpräsenz in Nordamerika, wie Dr. Erwin Mayr, CEO der Wieland Gruppe erklärt.

Das sind die Zukunftspläne von Wieland

Small Tube Products wir seine Geschäfte unter der Dachmarke von Wieland wie gehabt weiterführen und in die Arbeitsgruppe Business Unit Thermal Solutions integriert. Wieland hofft durch die Zusammenführung der beiden Unternehmen, das gemeinsame Wissen und die Erfahrung für die Zukunft des Industriemarkts zu nutzen. „Wir sind der globale Marktführer für Hochleistungsrohre, die für eine energieeffiziente Zukunft der Kälte- und Klimatechnik sorgen. Indem wir die langjährige Erfahrung und die besonderen Fähigkeiten unserer Teams zusammenführen, werden wir weiterhin neue Industriestandards setzen und unsere Absatzmärkte langfristig und nachhaltig beeinflussen“, erklärt Ivan Di Stefano, President Business Unit Wieland Thermal Solutions.

Wieland betreibt 80 Produktionsstandorte

Wieland vertreibt weltweit Halbfabrikate aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen betreibt weltweit 80 Produktionsstätten, Service- und Handelshäuser und bietet ein breites Produkt-, Technologie- und Serviceportfolio an. Wieland entwickelt Lösungen vom Prototyp zur Serienfertigung für Unternehmen aus der Autobranche, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Kälte- und Klimatechnik und vielen weiteren Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine B2B-Kunden mit Kupferwerkstoffen in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität, Konnektivität oder Urbanisierung. Wieland steht seit 1820 für technische Kompetenz, kundenorientiertes Denken und Nachhaltigkeit.

Tube Products ist seit Jahrzehnten am Markt

Small Tube Products wurde 1947 gegründet und besitzt den größten Rohrzug in Nordamerika, der viele unterschiedliche Abmessungen präzise abbilden kann. Das Unternehmen stellt Spezialrohre mit geringem Durchmesser und Wandstärken aus Kupfer, Kupferlegierungen und Aluminium her und betreut Kunden aus der Automobil-, Elektro-, Transport-, Wärmeübertragungs-, Schweiß- und Konsumgüterindustrie.