Ulmer Wieland Gruppe gibt Übernahme von Farmers Copper bekannt

Transaktion

Archivbild. Die Wieland-Werke AG am Standort Ulm. Foto: Wieland-Werke AG

Wieland will in Zukunft seine Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt ausbauen und verbessern. Wie die Transaktion von Farmers Copper dabei helfen soll.

Wieland hat Farmers Copper Ltd., einen führenden Anbieter von Kupfer-, Messing- und Bronzelegierungen in Nordamerika übernommen. Das 1980 gegründete Unternehmen verfügt über einen großen und langjährigen Kundenstamm in den Marktsegmenten Luft-und Raumfahrt, Schifffahrt, Verteidigung, Öl und Gas sowie Elektrotechnik. Farmers Copper zeichne sich durch sein Serviceniveau, deren kundenspezifische Verarbeitungs-möglichkeiten und Liefertreue aus. Das Unternehmen hat zwei Standorte in Texas; den Hauptsitz in Texas City und ein weiteres Werk in San Antonio.

Wachstum in Nordamerika soll abgesichert werden

Damit baut die Ulmer Unternehmensgruppe ihre Präsenz in Nordamerika weiter aus. Die Idee hinter der Übernahme: Das Service-Center-Netzwerk zur Unterstützung der wachsenden Kundenanforderungen in Nordamerika nutzen. „Mit der Übernahme von Farmers Copper Ltd. verstärken wir die bereits große Präsenz und die breite Marktbeteiligung von Wieland in Nordamerika. Unser wachsender Kundenstamm wird von einem erweiterten Portfolio an hochwertigen Produktlösungen und exzellenten Serviceangeboten profitieren", erklärt Dr. Erwin Mayr, CEO der Wieland Gruppe.

Wie wird Farmers Copper in die Wieland Gruppe eingegliedert?

Das Unternehmen wird in das Service-Center-Netzwerk der Business Unit Wieland Metal Services integriert. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden kontinuierlich den höchsten Mehrwert zu bieten. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch diesen strategischen Zusammenschluss ergeben und freuen uns darauf, das talentierte und hochqualifizierte Team in unserer Organisation willkommen zu heißen. Gemeinsam können wir unseren Kunden zusätzliche und höherwertigere Produkte und Dienstleistungen anbieten", sagte Greg Keown, President Business Unit Wieland Metal Services. Die Transaktion wurde offiziell am 10. Juli 2023 abgeschlossen.