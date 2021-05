Ulmer Ingenics als „Bester Arbeitgeber im Consulting“ geehrt

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Ingenics AG erhält im Rahmen des Great Place to Work Wettbewerbs erneut die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber im Consulting 2021“ und belegt in diesem Jahr erstmals Platz eins in der Kategorie Beratungsunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Die Bekanntgabe der Platzierungen erfolgt während einer digitalen Siegerehrung. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur haben.

Zu diesen Themen werden die Mitarbeiter befragt

Bewertungsgrundlage für die Auszeichnung ist eine anonyme und repräsentative Befragung der Ingenics Mitarbeitenden an den deutschen Standorten zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus fließt in die Bewertung ein, welche Maßnahmen das Management für eine attraktive Arbeitsplatzkultur umgesetzt hat.

So haben die Mitarbeiter den Arbeitsplatz bei Ingenics bewertet

84 Prozent der Ingenics Mitarbeitenden bewerten das Unternehmen als sehr guten Arbeitsplatz. 85 Prozent haben das gute Corona-Management des Unternehmens gelobt und weitere 84 Prozent haben angegeben, dass die Werte und die Kultur maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. „Es erfüllt uns mit Stolz und großer Freude, dass wir bei dieser unabhängigen Befragung den ersten Platz belegt haben und somit erneut zu den besten Arbeitgebern im Consulting gehören“, freut sich Manfred Loistl, Managing Partner der Ingenics AG. „Das Ergebnis möchten wir zum Anlass nehmen, auch intern 'New Ways of Working' zu beschreiten und unsere Arbeitsplatzkultur im Dialog mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzuentwickeln“, so Loistl weiter.

Der Vorstand der Ingenics AG (von links): Prof. Oliver Herkommer, Andreas Heinzelmann, Andreas Hoberg, Manfred Loistl. (Bildrechte: Lorenz Bee - DerBee)

So stellt sich die Ulmer Ingenics AG für 2021 auf

Das Ulmer Unternehmen Ingenics startet mit positiver Prognose ins neue Jahr und setzt 2021 weiterhin auf Wachstum, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. „Mit unserer Diversifizierungsstrategie haben wir die richtigen Weichen gestellt und sind für die aktuellen Herausforderungen des Marktes sehr gut aufgestellt.“ Mit dieser Einschätzung setzte Oliver Herkommer, Vorstand der Ingenics AG, jetzt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021.

700 Mitarbeier an 18 Standorten

Die Ingenics AG ist eine internationale Unternehmensberatung für die Transformation und Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Produkten und Prozessen. Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen branchenübergreifender Partner. Die Ingenics AG mit Hauptsitz in Ulm beschäftigt weltweit über 700 Mitarbeitende an 18 Standorten und ist damit in allen global wichtigen Märkten aktiv.