Datac aus Augsburg dreifach als Arbeitgeber ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich Datac Kommunikationssysteme Augsburg am Branchenwettbewerb Great Place to Work: In diesem Jahr konnte das IT-Unternehmen drei Auszeichnungen abräumen und zählt jetzt zu „Bayerns beste Arbeitgeber 2021“, „Beste Arbeitgeber ITK 2021“ und „Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand“. Zusätzlich ging der erste Platz bei den Systemhäusern in der ITK-Branche in seiner Größenklasse an das Unternehmen.

Das sagt die Geschäftsführerin zu der Auszeichnung

„Die Awards bestätigen unseren Weg als Arbeitgeber. In diesem Jahr freuen uns die Auszeichnungen jedoch besonders, denn sie bestätigen, dass sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in Zeiten von Corona und Homeoffice als Teil des Datac-Teams fühlen. Das ist momentan eine große Herausforderung für Unternehmen,“ betont Sabine Erlebach, Geschäftsführerin Datac.

Sabine Erlebach, Geschäftsführerin von datac Kommunikationssysteme. Foto: datac Kommunikationssysteme

So kommt die Bewertung zustande Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Im Rahmen der Bewerbung für diesen Award habe sich Datac einem umfassenden Evaluierungsprozess unterzogen. Dabei sei die Arbeitsplatzkultur genau unter die Lupe genommen worden. Denn die Bewertung der Unternehmen basiere zum einen auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung zu Themen wie Vertrauen, Respekt, Fairness, Identifikation mit dem Arbeitgeber, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsförderung und Life-Balance. Zum anderen beurteilen die Experten von Great Place to Work im sogenannten „Kultur-Audit“ die Unternehmenskultur sowie die Qualität der Personal- und Führungsarbeit im Management. Für die Bewertung als Arbeitgeber werden die Mitarbeiterbefragung und das Kultur-Audit im Verhältnis zwei zu eins gewichtet. An dem Branchenwettbewerb nahmen Unternehmen aller Größen und Branchensegmente teil.

Trotz digitaler Preisverleihung feierte das Datac-Team den Triple-Erfolg: Das Unternehme schickte seinen Mitarbeitern für das Event vorab eine Partybox ins Homeoffice.

Optimierung von Kommunikationsprozessen

Datac Kommunikationssysteme Augsburg realisiert digitale Arbeitsplatzumgebungen. Die besondere Kompetenz liege laut eigener Aussage dabei auf der Entwicklung und Implementierung individueller Strategien für die Optimierung von Kommunikations- und Geschäftsprozessen mit Microsoft 365, Microsoft Teams und Skype for Business.