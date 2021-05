Möbel Mayer in Sonthofen als Sieger des Kundenspiegels geehrt

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zum wiederholten Mal dürfen sich die Einrichtungsexperten von Möbel Mayer freuen: In Sonthofen gehen sie als Branchensieger des Kundenspiegels hervor. Die Mitarbeiter stechen laut einer Pressemeldung an dem Standort mit ihrer Freundlichkeit und der Beratungsqualität hervor. Auch das Preis-Leistungsverhältnis des Möbelhauses wurde von den Kunden positiv bewertet. Das Unternehmen setzte sich hierfür gegen acht Konkurrenten durch. Dabei wurden repräsentativ rund 1.800 Verbraucher aus den jeweiligen Allgäuer Städten vom Institut für Marketing und Markforschung MF Consulting befragt.

Archivbild: Rüdiger Mayer, Geschäftsführer von Möbel Mayer. Foto: Möbel Mayer

Das sagt der Geschäftsführer zu der Auszeichnung



„Wir sind unglaublich stolz erneut zum Testsieger in Sonthofen gewählt zu werden! Vor allem da die Kunden unabhängig und neutral befragt wurden, was daraus eine ganz besondere Auszeichnung für uns macht. Wir haben darauf keinen Einfluss, was somit dann wirklich eine objektive Sicht widerspiegelt. Das zeigt uns, dass wir transparent arbeiten und keine Dienstleistungen in Kosten verstecken und mit Rabatten locken müssen. Daher gilt mein Dank an dieser Stelle den Allgäuerinnen und Allgäuern, die uns ihr Vertrauen entgegenbringen und uns bewertet haben. Aber auch unseren Mitarbeitern, spreche ich meinen Dank aus, die durch ihr Engagement und ihre Kompetenz zu diesem Erfolg beigetragen haben“, freut sich Rüdiger Mayer, Geschäftsführer von Möbel Mayer.

Im Februar letzten Jahres hat Möbel Mayer zum achten Mal die Auszeichnung zum Branchensieger des Kemptener- und des Kaufbeurer-Kundenspiegels erhalten. Damals wurde verkündet: Bei den jüngsten Kemptener- Kaufbeurer- und Memminger-Kundenspiegeln konnte sich das Unternehmen gegen neun beziehungsweise elf Konkurrenten von Augsburg bis Ulm durchsetzen. Darüber hinaus sind sie aktuell noch amtierender Testsieger in Memmingen und Sonthofen.