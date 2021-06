Senden: Möbel Inhofer verkündet Wechsel auf Führungsebene

Nach mehr als 31 Jahren guter Zusammenarbeit und großen Verdiensten um die Möbel Inhofer GmbH & Co.KG verlässt Edgar Inhofer das Unternehmen zum 31. Juli 2021 in gegenseitigem Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Über die bevorstehende Veränderung informierte die Familie Inhofer die Mitarbeiter am Montag, 28. Juni, im Rahmen einer Betriebsversammlung.

Edgar Inhofer arbeitet seit 1989 bei der Möbel Inhofer GmbH & Co. KG. Dem Unternehmen stand er von 1997 bis 2016 als Geschäftsführer, neben seinem Onkel August Inhofer, vor. Seine Aufgabenbereiche sollen zukünftig von langjährigen, leitenden Mitarbeitern im Unternehmen übernommen werden. Zudem wurde der Schwiegersohn von August Inhofer, Dr. Peter Schorr, zum 1. Mai 2021 als Geschäftsführer bestellt. Unternehmensgründer und Alleininhaber August Inhofer betonte, dass die Entscheidung „im gemeinsamen Einvernehmen“ getroffen wurde. Er dankte seinem Neffen „für seine großen Verdienste für das Unternehmen und die langjährige, immer absolut engagierte Arbeit“.

Aus der Pressemeldung von Ende Juni geht der Grund des Austrittes nicht hervor.

August Inhofer, Seniorchef und Gründer von Möbel Inhofer und Wohnbau Inhofer. Foto: Möbel Inhofer

Die Inhofer-Gruppe mit dem großen Einrichtungshaus Möbel Inhofer, dem Design-Haus interni by inhofer, der Küchenwelt Innovation Küche und Bad in Günzburg sowie den Bereichen Wohnbau, Immobilien und Hausverwaltung ist „kerngesund und trotz Pandemie auf einem guten und erfolgreichen Weg“, betonte August Inhofer und ergänzte: „Möbel Inhofer ist ein Familienunternehmen und wird auch weiterhin in der Hand der Familie bleiben“. Die Nachfolge von Alleininhaber August Inhofer sei geregelt. Auch hier werde eine familieninterne Lösung zum Tragen kommen.

Diese Bereiche gehören zu dem Unternehmen

Möbel Inhofer in Senden zählt zu den erfolgreichsten Möbelhandelsunternehmen in Deutschland. Die Inhofer-Gruppe beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter, davon über 50 Auszubildende. Möbel Inhofer ist laut Eigenaussage eines der am besten besuchten Möbelhäuser Deutschlands. Zum Familienunternehmen Inhofer gehören die Bereiche Möbel Inhofer Europas größte Wohnwelt, interni by inhofer der Design-Treffpunkt in Senden, Innovation Küche und Bad in Günzburg, sowie die Bereiche Bauträger, Immobilien und Hausverwaltung.

Im September letzten Jahres wurde bekanntgegeben: 15 Auszubildende sind am 1. September 2020 bei Möbel Inhofer ins Berufsleben gestartet. Die Ausbildung begonnen haben vier Kaufleute für Büromanagement und gleich acht Kaufleute im Einzelhandel sowie ein Kaufman für E-Commerce. Zwei Schreiner erlernen bei Möbel Inhofer die nächsten drei Jahre einen klassischen Handwerksberuf.