Arona Zahnzentrum zieht in Sedelhöfe Ulm

Das Arona Zahnzentrum hat Mitte März knapp 800 Quadratmeter Nutzfläche im 3. Obergeschoss in Haus vier im Quartier Sedelhöfe übernommen. Das Familienunternehmen eröffnet damit direkt in der Ulmer Innenstadt seinen zweiten Standort nach dem Zahnzentrum Bodensee in Singen am Hohentwiel.

Neue Arbeitsplätze für Ulm

Die neue zahnmedizinische Einrichtung soll über zwölf Behandlungszimmer, verteilt auf zwei separate Praxisbereiche, verfügen, in denen neben Zahnheilkunde, Kieferorthopädie, Implantologie und Röntgendiagnostik auch die Behandlung von Angstpatienten unter Vollnarkose und Kindern angeboten werde. Am Ulmer Standort entstehen bis zu 35 neue Arbeitsplätze, die Eröffnung ist für Sommer 2021 vorgesehen.

„Der Standort bietet unseren Patienten und Mitarbeitern durch die zentrale Lage und gute Anbindung direkt am Hauptbahnhof die besten Voraussetzungen. Das vielfältige Angebot in den Sedelhöfen bedeutet für unsere zukünftigen Kollegen nicht nur ein attraktives Arbeitsumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität, sondern ermöglicht auch unseren Patienten, ihren Besuch mit einem Gastronomiebesuch und Shopping zu verbinden“, berichtet Markus Renz, Geschäftsführer des Arona Zahnzentrums.

Ulmer Sedelhöfe als „Ort der Diversität“

„Wir freuen uns, mit dem Arona Zahnzentrum eine moderne zahnmedizinische Einrichtung in den Sedelhöfen zu begrüßen. Die Sedelhöfe sind ein Ort der Diversität, das möchten wir auch in unserer Mieterstruktur abbilden. Mit dem Ausbau der Praxis- und Büroflächen in den oberen Geschossen erweitern wir das Angebot des Standorts um ein Leistungsspektrum, das nicht nur dem Stadtquartier, sondern der gesamten Region zugutekommt“, erklärt Friedrich Traub, Prokurist und Leiter Akquisition und Vermietung bei DC Developments.

Unter anderem bezieht auch das amerikanische Off-Price-Einzelhandelsunternehmen TK Maxx im Jahr 2021 eine Verkaufsfläche von rund 1.900 Quadratmeter im Haus drei der Sedelhöfe. Auch das amerikanische Burger-Restaurant Five Guys hat vergangenes Jahr den Einzug in das Quartier bestätigt.