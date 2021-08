Sedelhöfe in Ulm fast komplett vermietet

Die Ulmer Sedelhöfe gehen mit Zuwachs in die zweite Jahreshälfte 2021: Der schwedische Textilhändler H&M wird eine Filiale am Albert-Einstein-Platz eröffnen, ebenso wie das italienische Modeunternehmen Calzedonia. Das gastronomische Angebot wird durch die Restaurantkette KoKoNo mit asiatischen Spezialitäten und Sushi-Kreationen ergänzt und der asiatische Supermarkt Go Asia zieht als weiterer Nahversorger in das Untergeschoss des Quartiers.

Die Sedelhöfe verbuchen damit eine Vermietungsquote der Handelsflächen von 95 Prozent. Die Büro- und Praxisflächen sind zur und 75 Prozent vermietet und von den 112 Mietwohnungen sind bereits 84 vergeben. „Wir freuen uns sehr über die aktuellen Vermietungserfolge. Dass trotz der Herausforderungen durch die Coronapandemie die Handelsflächen fast vollständig belegt sind und wir heute eine so attraktive Mischung aus internationalen Filialisten und lokalen Einzelhändlern sowie eine moderne Verknüpfung von Online- und Offline-Shoppingerlebnis bieten können, ist ein großes Kompliment an den Standort und das Quartier“, erklärt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments und ergänzt: „Wir sind stolz, die Handelsfläche mit wichtigen Attributen eines zukunftsweisenden Quartiers belegt zu haben. Systemrelevanter Handel, Gastronomie und Onliner, die die Fläche schätzen, sind bei uns vereint.“

Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments. Foto: DC Developments

Als offenes Quartier mit direktem Zugang zum City-Bahnhof und der hochfrequentierten Fußgängerzone möchten die Sedelhöfe das neue Eingangstor Ulms bilden. Auf einer Grundstücksfläche von rund 10.400 Quadratmetern verfügt das Projekt über circa 7.500 Quadratmeter Büro- und Praxisflächen, circa 18.000 Quadratmeter Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsflächen sowie etwa 6.500 Quadratmeter Wohnfläche. Im Zentrum der vier Häuser, wo einst das Geburtshaus des legendären Wissenschaftlers stand, befindet sich der Albert-Einstein-Platz. Dieser soll als urbaner Treffpunkt für die Bewohner und Besucher der Donaustadt fungieren.