Absolventen der HNU feiern ihren Abschluss

Gewinner des Tages

Die Absolventen werfen ihre Hüte. Foto: Hochschule Neu-Ulm

Am siebten Juli 2023 gab es an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) Grund zum Feiern, denn circa 560 Bachelor- und Masterabsolventen erhielten ihr Abschlusszeugnis im Congress Centrum Ulm. Bei den Feierlichkeiten waren auch Gäste aus Politik und Wirtschaft anwesend. Die erfolgreichen Absolventen der HNU bestehen aus 470 Bachelorstudierenden und 79 Masterstudierenden. Circa 650 Personen nahmen insgesamt an der Feier teil, darunter auch die Oberbürgermeisterin Neu-Ulms Katrin Albsteiger.

Fröhliche Feier der Absolventen

HNU-Präsidentin Prof. Dr. Uta M. Feser eröffnete die Feier mit einer Metapher zum Bergsteigen: „Heute packen Sie Ihre Rucksäcke und verlassen das ‚Basiscamp HNU‘ in Richtung Zukunft. Mit viel Ausdauer und nach etlichen Höhenmetern erreichen Sie nun das Gipfelkreuz. Im Namen der gesamten Hochschulleitung gratuliere ich Ihnen zu dieser Leistung.“ Sie ermutigte die Absolventen außerdem dazu neue Wege zu gehen und sich auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verlassen.

Weichenstellung für die Zukunft

Feser bedankte sich zudem bei den anwesenden Unternehmen, Organisationen und Politikern. Denn diese hätten alle auf unterschiedliche Art und Weise zum Erfolg der Absolventen beigetragen. Auch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger beglückwünschte die Studierenden zu ihrem erfolgreichen Abschluss: „Die Stadt Neu-Ulm ist sehr stolz auf diese Hochschule, die solche Absolventinnen und Absolventen hervorbringt. Auf Sie warten hervorragende Karrierechancen in der Region, für die ich Ihnen alles Gute wünsche.“ Doch auch Alumni, wie der Fotograf der Veranstaltung, hatte ein Grußwort für alle Gäste übrig. Der Absolvent, Florian Holley, des Studiengangs Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation gab auf humorvolle Art und Weise Einblicke in die verschiedenen Themen der drei Fakultäten der HNU. Er erzählte ebenfalls von seinen persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen als Student der HNU und gratulierte allen Absolventen herzlich.

Abschlussarbeit mit Bestnote erhält Auszeichnung

Eine der Abschlussarbeiten wurde während der Feier zudem mit dem Hochschulpreis des „Förderverein der Hochschule Neu-Ulm e.V.“ ausgezeichnet. Leonie Schneider erhielt in ihrer Masterarbeit die Bestnote 1,0. Sie untersuchte die Förderung von Corporate Digital Responsibility in der Automobilindustrie durch digitale Ethik, Datensicherheit und digitale Technologie für Nachhaltigkeit und bekam dafür von Markus Brust den Preis überreicht. Sie freute sich sehr über die Auszeichnung und bedankte sich für die Unterstützung von Freunden, Familie und ihrem Betreuer Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt. Die Übergabe der Urkunden lief fakultätsweise ab, darauf folgte das Absolventenfoto der jeweiligen Fakultät mit traditionellem Hutwurf. Während dem vom Förderverein gesponserten Sektempfang wurde zudem von „Jo! Loop“ für musikalische Unterhaltung gesorgt. Außerdem trat zwei Mal der HNU-Chor auf und später brachte die „Roadstring Army“ das Publikum zum Tanzen.