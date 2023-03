RHC verlagert Großteil der Produktion wieder nach Europa

Unternehmensstrukturen

Der Schiffsentlader für ein Unternehmen in Indonesien wurde in Europa von RHC produziert. Foto: RHC Deutschland GmbH

Bereits vor Beginn der Pandemie hat die RHC Deutschland GmbH als mittelständischer Betrieb damit begonnen, die Produktion aus China zurück nach Europa zu verlagern. Gleichzeitig wurde die Erschließung neuer Märkte vorangetrieben – auch beeinflusst durch die verstärkte Elektrifizierung im Automobilbau.

Flexiblere Lieferketten

„Langfristig soll die Produktion in Asien mit dem Ausbau der Entwicklung und Konstruktion in der Region kombiniert werden“, erklärt Geschäftsführer Rolf Hofmann. Die Rückverlagerung eines Großteils der Produktion von China nach Europa laufe derzeit mit hoher Priorität. Ziel sei es, einen Teil direkt im Raum Neu-Ulm anzusiedeln und mehr Flexibilität bei den Lieferketten zu schaffen.

Erreichung von neuen Meilensteinen

Bei einem globalen Lieferanten für Nickel in Indonesien wurden bereits ein in Europa hergestellter Gießkran und bei einem Kunstdüngerhersteller in Indonesien ein Schiffsentlader in Betrieb genommen. Die Änderung des Produktionsstandortes, die Erschließung eines neuen Marktes und die dadurch notwendige Schaffung neuer Arbeitsplätze sind nach eigenen Angaben Meilensteine für das Unternehmen. RHC stellt Produkte für den Schiffsbau, für Hafenanlagen, Metallurgie, Minen und Kraftwerke her.